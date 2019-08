Do sada smo svjedočili da ministri nisu upisali nekretnine u zemljišne knjige i imovinske kartice, da su zaboravili produžiti valjanost vozačke dozvole, da su izgradili "roštiljnicu". No, da pročelnik za graditeljstvo i urbanizam ilegalno sagradi kuću - to još nismo vidjeli, a baš se to i dogodilo u Samoboru. Sad kuću ruši. Jedan sugrađanin je sarkastično komentirao: ''Da je drugačije u Hrvatskoj ne bih mogao spavati''.

