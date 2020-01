V. d. direktora APN-a Krešmir Žunić broji zadnje sate na čelu Agencije za promet nekretninama. Sam je sebi prodao POS-ov stan, a u tome ne vidi ništa sporno.

"Neobična izjava i cijela ta situacija, razgovarat ću s ministrom Štromarom, vidjet ću o čemu se radi i što ćemo poduzeti. Nisam imao informacije o tome, a u tome nisam vidio ništa dobro", komentirao je premijer Andrej Plenković aferu u kojoj se našao šef APN-a Krešimir Žunić, koji je samom sebi prodao POS-ov stan.

Kako doznajemo, ministar graditeljstva Predrag Štromar čim je saznao za skandal predložio je Vladi da hitno smijeni Žunića. U srijedu prijepodne sastaje se uži kabinet Vlade na kojem bi trebali usuglasiti smjenu Žunića, koja bi već sutra mogla biti potvrđena na sjednici Vlade. Štromar je u srijedu jasno rekao da će Žunić postati bivši te je ponovio da je svu dokumentaciju predao DORH-u. Na pitanje vidi li odgovornost stranačkog kolege bivšeg direktora APN-a Slavka Čukelja, Štromar je rekao da sve provjeravaju. ''Moramo provjeriti je li i netko drugi iz APN-a na taj način riješio stambeno pitanje'', rekao je. ''Ne želim to komentirati, mislim da se to ne smije tako raditi, to ne smijemo tolerirati'', zaključio je.

Krešimir Žunić, v. d. direktora Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN), za svega 975 eura po četvornom metru kupio je stan iz APN-ova programa društveno poticane stanogradnje. Stan od 53 četvorna metra platio je 52.000 eura. Stan je kupio sa sinom, a u vrijeme kupoprodaje bio je zamjenik direktora APN-a i osoba koja je odlučivala o prodaji državnih nekretnina. Možda još gore od toga što je od Agencije kupio stan po povlaštenim uvjetima, inače namijenjenim ljudima lošijeg imovinskog statusa, jest to što Žunić u tome ne vidi ništa sporno.