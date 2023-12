FOTO Amerikanci od Hrvatske traže izručenje čovjeka koji je pomagao u bijegu sinu Putinova prijatelja: Za informacije nude 7 milijuna dolara

Vladimir i Boris Jovančić iz BiH bili su dio međunarodne kriminalne grupe koja je u ožujku ove godine organizirala bijeg Artema Ussa, sina guvernera Krasnojarskog kraja, bliskog ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu.

Artem Uss bio je u kućnom pritvoru u Italiji, a optužen je za isporuku vojnih tehnologija kupljenih od američkih proizvođača ruskim kupcima. Snimljen je kako bježi iz kućnog pritvora u Milanu 22. ožujka, uz pomoć nekoliko osoba, uključujući i Vladimira Jovančića (51).

On je pak u međuvremenu uhićen u Hrvatskoj zbog pomaganja Ussu u bijegu, a prema pisanju portala Istraga.ba, vlasti SAD-a traže njegovo izručenje.

Vladimir Jovančić rođen je u BiH, dok je njegov sin rođen u Italiji.

“Vladimir Jovančić uhićen je jer je navodno organizirao bijeg Artema Ussa iz Italije tako što mu je odrezao elektroničku narukvicu na gležnju i prokrijumčario je kroz više zemalja. Jučerašnja akcija snažan je podsjetnik – ako se umiješate u pravne postupke SAD-a bilo gdje u svijetu, FBI će vas pronaći, uhitit ćemo vas i privesti pravdi. Uvjereni smo da će današnja objava nagrade pomoći u okončanju Ussovih kriminalnih aktivnosti i da će se on uskoro ponovno naći u američkom pritvoru. FBI i naši međunarodni partneri nastavit će surađivati kako bi onemogućili pokušaje izbjegavanja sankcija uvedenih zbog ruske agresije na Ukrajinu", izjavio je pomoćnik glavnog ravnatelja FBI-a James Smith, piše Istraga.ba.

Američki State Department objavio je nagradu od 7 milijuna dolara za informacije koje bi dovele do uhićenja Artema Ussa.

Talijanski mediji objavili su da je tamošnja policija kod Brescie uhitila Borisa Jovančića te da je pet osoba osumnjičeno za organiziranje Ussova bijega u Rusiju. Akcija se provodi na području Italije, Slovenije i Hrvatske, u suradnji s Eurojustom i američkim vlastima. Pod istragom policije nalaze se ranije spomenuti Vladimir i Boris Jovančić, zatim Matej Janežič iz Slovenije te Srđan Lolić i Nebojša Ilić iz Srbije.

Tužitelji su rekli da su Artem Uss i njegova supruga platili Jovančiću 50.000 eura da preveze automobilom Ussa iz Milana preko granice u Sloveniju i na kraju u Srbiju, gdje se ukrcao na avion za Moskvu.

Jovančić se susreo s Ussovom suprugom u hotelu u Milanu u Italiji, gdje je dogovoreno da će dostaviti namirnice u Ussovu rezidenciju kako ne bi izazvao sumnju.

"Ussova supruga također je Jovančiću osigurala mobitel i depozit od 10.000 eura za njegove usluge", navodi se u objavi State Departmenta, a Jovančić je kasnije dobio ključnu karticu za izravan pristup Ussovoj rezidenciji.

Kada su stigli, Jovančić je otpratio Ussa u auto i dao mu rezače vijaka, pomoću kojih je Uss skinuo svoju elektroničku narukvicu i bacio je kroz prozor. Jovančić i njegovi pomoćnici potom su se odvezli preko granice u Sloveniju.

