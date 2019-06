Prijave za novac iz Fil Rouge Capital investicijskog društva su otvorene. Venture capital fond namijenjen je financiranju hrvatskih startup tvrtki, a raspolaže s 42 milijuna eura.

Nakon dvogodišnjih priprema, sporazum između Europskog investicijskog fonda (EIF) i Fil Rouge Capitala, investicijskog društva koje je odabrano za upravljanje ESIF fondom rizičnog kapitala postao je operativan. Ovo je prilika za oživljavanje startup scene u Hrvatskoj.

Zadaća Fil Rouge Capital investicijskog društva je napraviti tristotinjak investicija do 2023. godine. Te investicije su podijeljene u tri kategorije. Iznosi do 10 tisuća eura namijenjeni su startupovima čija ideja ima veliki potencijal, iznosi do 50 tisuća eura namijenjeni su razvijenim proizvodima/uslugama koji traže svoje mjesto tržištu, a treća kategorija (od 200 tisuća eura do 2 milijuna eura) je ulaganje u startupove kojima je potrebno širenje poslovanja i izlazak na globalno tržište.

„Na ovaj način, Europska unija otvorila je još jednu dodatnu perspektivu traženja sredstava za poduzetničke projekte i ideje koje sada do financijskih sredstava mogu doći jednostavnije i brže. Ovo su sredstva kojima će se poduprijeti projekti koji su inovativni, moderni i digitalni, a te investicije će u velikoj mjeri pomoći gospodarstvu Europske unije“, rekao je Branko Baričević, voditelj Predstavništva Europske komisije u Hrvatskoj.

Osim 32,5 milijuna eura koji stižu iz Europske unije, ovaj je fond privukao i privatne ulagače. Zato je sada dostupno 10 milijuna eura više, odnosno oko 42 milijuna eura. Anton Kovačev iz Europske investicijske banke ističe kako se prilikom odabira upravljača fondom vodilo računa o iskustvu odabranog.

„Fil Rouge Capital ima iskustvo u više od 150 projekata, i nije samo bitno da upravljač dodjeljuje sredstva poduzećima nego je bitno da projektima da dodanu vrijednost. Kod odabira upravljača, EIF je vodio računa da upravljač ima iskustvo koje će donijeti tzv. pametni novac. Važno nam je da upravljač savjetuje poduzetnike u prvim poduzetničkim koracima i slijedi ga u svim fazama rasta“, rekao je Anton Kovačev iz Europske investicijske banke.

Stevica Kuharski iz Fil Rouge Capital investicijskog društva kaže kako će se investirati u visoko tehnološke ideje i proizvode, ali da u obzir dolazi sve s mogućnošću međunarodnog rasta. Prijave su otvorene. Moguće se prijaviti na web stranici filrougecapital.com. Nakon toga slijedi proces odlučivanja i razmatranja što se od prijavljene ideje može napraviti te koliko je edukacije i rada potrebno da se ideja pretvori u uspješan poslovni poduhvat.

Sve skupa trebalo bi dovesti do pozitivnog gospodarskog trenda u Hrvatskoj. Ulaganje u fondove, osnaživanje malog i srednjeg poduzetništva, ali i stvaranje sve veće konkurencije na tržištu, privlačenje ulagača i dolazak novih fondova snažan su pokazatelj željenog smjera.