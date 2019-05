Zastupnik Živog zida Ivan Pernar u četvrtak je u Saboru više od osam minuta šutio za govornicom nakon što je upozoren da se u raspravi mora držati teme o kojoj se raspravlja.

Pernar je, naime, umjesto o temi potvrđivanja sporazuma Hrvatske i CERN-a, govorio o rezultatima izbora za Europski parlament i upozorio na pitanje legitimiteta aktualne vlasti zazivajući raspisivanje prijevremenih izbora.

''Svi znate da je HDZ doživio poraz na ovim izborima, da je njihova bahatost i oholost dovela do fijaska i totalnog potopa'', rekao je Pernar. Dodao je da ljudi bježe iz Hrvatske i da birači HDZ-a bježe od HDZ-a. Upozorio je i da svi partneri HDZ-a nisu na izborima zajedno skupili 5 posto glasova, pa je problematizirao legitimitet aktualne vlasti.

''Vratite se raspravi, analiza izbora bit će tema možda neki drugi put', upozorio ga je predsjednik Sabora Gordan Jandroković.

Rekao mu je da se, prema Poslovniku, mora držati teme koja je trenutno na dnevnom redu.

''Možete samo nasiljem mene izbaciti iz Sabora kao i do sada'', ustrajao je Pernar. Nakon ponovnog upozorenja i prijetnja opomenom Pernar se odlučio za novi performans. Rekao je da ako mu se ne dopušta govoriti onda će za govornicom šutjeti. Tako je mirno stajao i šutio preostalo vrijeme za govor, oko 8 i pol minuta.

Ivana Pernara straža opet iznijela iz sabornice (Foto: Dnevnik.hr)

Ranije je saborski zastupnik Ivan Pernar znao iznenada izaći za govornicu, a u više navrata najavljivao je da će, ako ga predsjedavajući bude prekidao u izlaganju, "ići do kraja", to jest dok ga saborska straža ne udalji. To se nekoliko puta i dogodilo te ga je saborska straža više puta iznosila iz sabornice. (L.R., Hina)