Sabornica je u srijedu nakon produljenog prvosvibanjskog četverodnevnog vikenda bila gotovo prazna, a dvadesetak je zastupnika za tri i pol sata "protrčalo" kroz čak osam zakonskih prijedloga te su već oko 13:30 zaključili današnje plenarno zasjedanje.

Neki su zastupnici po saborskim hodnicima novinarima tumačili kako je za praznu Veliku vijećnicu kriv novi saborski Poslovnik, dok su drugi pak objašnjavali da su zastupnici prijepodne radili po saborskim odborima te zbog toga nisu bili u sabornici, iako su po rasporedu bila zakazana svega tri odbora, od kojih najkasniji u 10 sati prijepodne.

Grmoja: Za sve je kriv novi Poslovnik

Mostov Nikola Grmoja tako je novinarima rekao kako bi volio da malo propitaju vladajuće o Poslovniku koji su donijeli, "jer se u Saboru sada uopće više ne može replicirati".

"Imao sam izlaganje u ime kluba i sigurno u sabornici ima zastupnika koji se sa mnom ne slaže, ali mi nitko ne može replicirati. Dakle, možete samo sjediti u sabornici, a da uopće ne možete iznijeti svoj stav. Vjerojatno su zastupnici procijenili da im je bolje biti na terenu i raditi nešto drugo nego sjediti u Saboru u kojem se ništa ne može reći", pravdao je Grmoja kolege zastupnike.

Istaknuo je da, kada je na to upozoravao, ni dio medija niti javnosti nije bio svjestan u kojem smjeru HDZ ide s promjenom Poslovnika.

"Ja sam tu i nije bolje sjediti negdje drugdje, ali neki su procijenili kako im se ne isplati sjediti u Saboru ako ne mogu ništa reći. Ja sam tu jer primam plaću i imam obvezu prema svojim biračima, kao i većina zastupnika Mosta, ali ne mogu reći da mi je to nerazumljivo jer ako sjedite negdje i ne možete reagirati, to nije baš ugodna situacija", kazao je Grmoja.

Predsjednik Kluba zastupnika HDZ-a Branko Bačić na kritike je uzvratio riječima da je dio HDZ-ovaca bio u sabornici. "Nisam propitivao zastupnike gdje su. Više od 30 zastupnika HDZ-a prošlo je kroz sabornicu. Neki su na odborima, neki su u sabornici. Ne mogu ničiji nerad opravdavati. Trebate svakog pojedinog zastupnika pitati gdje je bio kad je Sabor počeo s radom. jer odgovoran zastupnik treba biti u sabornici u 9:30 i uključiti se u raspravu", poručio je.

Bačić: Prazna sabornica nije zbog Poslovnika, ali ruši dignitet Sabora

Na Grmojine kritike da je za ovu situaciju odgovornost na vladajućima koji su izmijenili Poslovnik, Bačić je istaknuo da "ovakva rasprava nije do izmjena Poslovnika, nego do odgovornosti svakog pojedinog zastupnika".

"Zastupnicima koji žele biti aktivni novi Poslovnik to itekako omogućava i ne stoje nikakva opravdanja da su izmjene Poslovnika utišale zastupnike", istaknuo je Bačić. No i on smatra kako nije dobro da je sabornica više nego poluprazna. "To je loša poruka s jedne strane, a s druge na određeni način ruši dignitet rada ove institucije", zaključio je šef Kluba HDZ-a.

Među rijetkim SDP-ovcima u Saboru bio je Gordan Maras, koji ističe kako je u sabornici svaki dan jer poštuje svoje birače. "S obzirom na to da se borim za svoje birače, meni nije neugodno. Je li nekom drugom neugodno, to ćete morati pitati njih", kazao je i na novinarsko pitanje odgovorio kako predsjednika SDP-a Davora Bernardića treba pitati zašto ga nema u Saboru.

Kraća rasprava o izmjenama Zakona o o vodama opetovano je aktualizirala problem s onečišćenjem vode u Slavonskom Brodu, pa je HDZ-ova Brođanka Ljubica Maksimčuk upozorila kako taj grad svakih deset godina zahvati nekakav incident s vodom.

Ante Babić (HDZ) referirao se na nedavni incident prilikom kojeg su se velike količine otrovne tekućine izlile u rijeku Spreču u BiH iz odlagališta Tvornice sode kod Lukavca nedaleko od Tuzle. "Ova dva zadnja dana pojavljuju se informacije da će se određena otrovna tvar koja dolazi iz rijeke Bosne iz pravca BiH vrlo skoro uliti u Savu", upozorio je Babić, na što je Maksimčuk izrazila nadu da mjerodavne institucije prate tu situaciju.

Šiljeg o onečišćenju rijeke Spreče u BiH: Jučer je završena uzbuna!

Državni tajnik Ministarstva zaštite okoliša i energetike Mario Šiljeg sa zadovoljstvom je ustvrdio kako je "jučer prekinuta, odnosno završena uzbuna".

"Treba voditi računa o tome da je udaljenost između zagađenja, znači od Spreče do Save otprilike 140 kilometara i sigurni smo da nije bilo zagađenja Save, da je izvor onečišćenja u BiH. Sreća je u nesreći da nije bilo organskog onečišćenja, nego je riječ prije svega o anorganskim tvarima", pojašnjavao je Šiljeg.

I SDP-ovac Gordan Maras upozorio je kako se sva ekološka nesreća i katastrofa svalila na Slavonski Brod, zamjerajući vladajućima jer nisu prihvatili njegov prijedlog koji bi onemogućio dobavu nafte u Bosanski Brod, a koji će, najavio je, sada ponovno uputiti kroz zakon o transportu i naftnim derivatima.

Bulj: Priprema li se prodaja HEP-a?

Iako je državni tajnik Šiljeg uvjeravao kako se izmjene Zakona o vodama donose zbog veće zaštite voda, kako onih površinskih, tako i podzemnih, 'mostovac' Miro Bulj ustrajavao je pri stavu da se priprema prodaja HEP-a.

"Je li ovo pokušaj privatizacije, odnosno onoga što je Andrej Plenković i najavio u ime Vlade da će se prodajom dijela dionica HEP-a ići na kupnju Ine? Je li ovo nalog HNS-a s obzirom da je još u bivšim vladama Vrdoljak najavljivao prodaju HEP-a. HEP-u ovim dajemo velike vrijednosti, odnosno dio državne imovine što je na državi", brinulo je Bulja.

Šiljeg mu je odgovorio kako vlasništvo HEP-a i ostalih hidroenergetskih objekata koji će se graditi, odnosno tvrtki koje će graditi nove hidroenergetske objekte, može biti uknjiženo samo u one dijelove objekta koji nisu unutar javnog vodnog dobra. "Uvjeravam da se nije išlo u korist pogodovanja HEP-u, javno vodno dobro i objekti na javnom vodnom dobru su apsolutno zaštićeni", uvjeravao je Šiljeg.

Zastupnici su "odradili" i zakon o prestanku važenja Zakona o Centru za praćenje poslovanja energetskog sekora i investicija, a kroz svega dvije prijavljene rasprave 'protrčali' su i SDP-ov prijedlog Zakona o korištenju psa pomagača i terapijskog psa, o kojem iz SDP-a, osim uvodničara Siniše Varge, nije raspravljao nitko. (Hina)