Saborski zastupnici bili su u petak jednoglasni da radi podizanja svijesti svih sudionika u prometu, 21. listopada treba obilježavati kao Nacionalni dan sigurnosti cestovnog prometa te više raditi na prevenciji.

Zastupnici su tako podržali zajednički prijedlog saborskih odbora za unutarnju politiku i za pomorstvo koji su prvotno tražili da se spomenuti datum obilježava kao Nacionalni dan bez mobitela u prometu, ali su prihvatili Vladinu argumentaciju da to bude Nacionalni dan sigurnosti cestovnog prometa.

Vlada se, naime, suglasila da su mobiteli veliki sigurnosni problem u prometu, ali i napomenula da je njihovo korištenje samo jedan od četiri čimbenika koji utječu na sigurnost, ostali su brzina alkohol i nekorištenje sigurnosnog pojasa.

Raspravu o spomenutoj temi, zastupnici su iskoristili kako bi upozorili na zabrinjavajuće brojke o stradalima u prometu.

Prometne nesreće ubojica broj jedan među mladima

U svijetu godišnje u prometnim nesrećama život izgubi 1,3 milijuna ljudi, a više od 50 milijuna ih je ozlijeđeno, procjena je da će do 2030. stradavanje u prometu biti peti uzrok smrtnosti, a prometne nesreće već su danas ubojica broj jedan među mladim ljudima od 10 do 25 godina, naglasio je Pero Ćosić (HDZ), predsjednik Odbora za pomorstvo i promet.

Zastupnici upozoravaju i da je broj smrtno stradalih u Hrvatskoj znatno veći nego u EU. Unija ima 49 stradalih na milijun stanovnika, Hrvatska 80, od nas su lošije samo Bugarska i Rumunjska, lani smo imali 331 smrtno stradalih, navodi Željko Jovanović (SDP).

Posebno je zabrinjavajuće, ističu zastupnici, stradavanje djece.

U prvih šest mjeseci ove godine poginulo je petero djece, a teško ozlijeđeno njih 54, u odnosu na isto lanjsko razdoblje broj poginulih povećao se za 150 posto, upozorio je Ćosić.

Dio zastupnika poručuje da je prevencija važnija od represije. Mi smo krenuli naopako, povećali smo kazne i one su dale učinka u prvi mah, ali pitanje je koliko će to biti dugoročno, kazao je Stjepan Čuraj (HNS).

Uzroci nezgoda su čovjek, vozilo i cesta, kaže Anđelko Stričak (HDZ) i navodi da su nam lani osobni automobili bili stariji od 12 godina, a županijske uprave za ceste raspolagale skromnim iznosima za održavanje. (Hina)