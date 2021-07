Karamelizirani orašasti plodovi Eridanous, koje na tržište stavlja Lidl Hrvatska, povlače se zbog utvrđenog pesticida etilen-oksida, izvijestilo je u ponedjeljak Ministarstvo poljoprivrede.

Riječ je o proizvodima Karamelizirani bademi sa sezamom 120 g, najbolje upotrijebiti do 24. 4. 2022., LOT 210424 P01CMAS, Karamelizirani lješnjaci sa sjemenkama sezama 120 g, najbolje upotrijebiti do 24. 4. 2022., LOT 210424 P01CMHS te Karamelizirani kikiriki sa sjemenkama sezama 150 g, najbolje upotrijebiti do 26. 4. 2022., LOT 21 04 26 P01CMPS,

Proizvodi nisu u skladu s europskom uredbom o maksimalnim razinama ostataka pesticida u ili na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog podrijetla.