Ubojica se s pištoljem u rukama vratio na mjesto s kojeg je krenuo u krvavi pohod, a reakcija jedne žene bila je nevjerojatna: "Pusti me, sad sam ubio osam ljudi"

51-godišnji Krešimir Pahoki ušao je u ponedjeljak nešto prije 10 sati u kafić Daruvar, poznatiji kao Daruvarac, u Jelačićevoj ulici te naručio sebi i ostalim gostima piće i potom rekao: "Idem nešto obaviti".

Nakon masakra, Pahoki se s pištoljem u ruci vratio u kafić i odložioga na stol.

Konobarica koja je tada bila u smjeni se uplašila, otrčala do vrta u kojem se nalazila druga konobarica i rekla joj: "Neki tip je došao s pištoljem", piše Moj portal.

Druga konobarica, koja više od 20 godina radi u Daruvarcu je srećom ostala smirena, a pitanje je što bi se dalje događalo da nije bila pribrana.

Došla je do njega i rekla mu da ne radi nikakve gluposti, na što je on odgovorio: "Pusti me na miru, sad sam ubio osam ljudi. Pusti me da sjednem!".

Konobarica je nakon toga smireno otišla do gostiju kafića i tišim glasom im poručila da odu iz kafića, što su gosti i učinili.

Prikriveno je nazvala policiju koja je nakon njenog poziva došla u civilu.

Konobarica je policajcima otvorila vrata garaže, a potom su, kako ih ubojica ne bi primijetio, prošli kroz garažu pa skladište i potom izašli na terasu i uperili pištolj u njega. Budući da je ubojica u tom trenutku bio potpuno miran, policajci su mu bez problema stavili lisice na ruke i uhitili ga.

Jedan od očevidaca je ispričao da Pahoki nije bio pijan, ali da inače miješa alkohol s tabletama za živce što utječe na njegovo ponašanje.

Pahoki je ušao u Dom za starije i nemoćne osobe u Daruvaru i počeo pucati po ljudima. Ondje je ubio šestero ljudi, uključujući i svoju majku. Ubojica je umirovljeni vojni policajac.