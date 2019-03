Hrvatska zastupnica u Europskom parlamentu Ruža Tomašić na sjednici u Strasburu prosvjedovala je zbog nove odgode pune primjene hrvatskog jezika u radu te institucije.

Osim hrvatskog u toj se situaciji našao irski i malteški jezik, uz objašnjenje da ni na početku sljedećeg saziva Europskog parlamenta neće postojati kapaciteti za osiguranje cjelovite prevoditeljske usluge.

"Ni u trećem sazivu Europskog parlamenta u čijem će radu sudjelovati zastupnici iz Hrvatske, naš hrvatski jezik neće biti u potpunosti primjenjen u radu ove institucije? Pa koliko stoljeća je točno potrebno da se ti kapaciteti osiguraju? Za razliku od Irske i Malte, Republika Hrvatska ima jedan službeni jezik - hrvatski", poručila je u Europskom parlamentu Ruža Tomašić, koja se uživo iz Strasbourga javila u Dnevnik Nove TV.

Prvi put ste u Europskom parlamentu prosvjedovali zbog hrvatskog jezika 2014.-te godine. I sad ponovno. Koji je točno problem posrijedi kada je hrvatski jezik u pitanju?

Problem je u tome što se oni vade na to da nemamo kvalificirane prevoditelje, što nije istina. Znači jedini razlog što to rade je da uštede novac, a pošto se Hrvatska ne buni onda je najlakše uštediti novac na Hrvatskoj. Oni su početkom 2014. rekli da nema uvjeta na početku, znači nije uvjeta bilo kroz cijeli ovaj mandat, sad kažu opet i 2019. da neće biti uvjeta, ali uopće ne govore da li će biti uvjeti i kad će biti. Znači kroz mandat od 2019. do 2024. oni će štediti novac na Hrvatskoj. Iz Hrvatske se nitko ne buni i onda je tako najlakše.

Uporabu jezika zemlje članice jamči Lisabonski ugovor - koje bi po vama bilo rješenje ovog problema s hrvatskim jezikom?

Upravo to, prosvjedovati, upotrijebiti sve pravne načine jer ako je naš jezik garantiran, ako je jedan od 24 jezika ne vidim razloga zašto mi ne bi konzumirali naš jezik punopravno kao sve druge članice. Dakle, primati dokumente, pričati hrvatski, pisati hrvatski. Svi drugi to mogu, zašto to ne bi bilo omogućeno Hrvatskoj. Jedini razlog je da oni žele štediti novac, a mi se ne bunimo.

Mi smo poslali upit Ministarstvu vanjskih poslova, oni kažu kako je zapošljavanje prevoditelja u institucijama Europske unije, u isključivoj nadležnosti tih institucija. Je li se ministarstvo založilo da hrvatski jezik u Briselu bude operativno jednakopravan ostalima, a ne samo na papiru?

Ne znam, nisam sigurna je li se naše ministarstvo trudilo ili ne. Ja ovdje radim u Europskom parlamentu, štitim interese građana Republike Hrvatske koji su me ovdje poslali, dakle radim svoj posao. Vidim da nije fer, nije pravedno i nije samo što se tiče jezika, ima tu još dosta toga, a koja se država ne buni ta država prolazi onako kako Hrvatska sada prolazi. Nije istina da je to samo u ingerenciji samo Europskog parlamenta i Europske unije jer države članice moraju poslati kvalificirane prevoditelje. Znači to je i do nas. Moramo se buniti i više tražiti svoja prava.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr