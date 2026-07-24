Rusi balističkim raketama iznenada udarili po Kijevu, ima mrtvih i ranjenih

Najmanje deset osoba je poginulo, a gotovo stotinu je ranjeno, u ruskom napadu balističkim raketama na Kijevsku regiju u Ukrajini u petak oko 11.30.

Prema izjavama s ukrajinske strane, napadnut je privatni poligon za obuku na kojem se održavala izložba obramene industrije. Informaciju o napadu na poligonu potvrdilo je i Ukrajinsko vijeće obrambene industrije.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da je u tijeku spašavanje, kao i napori da se utvrdi što se dogodilo.

Mjesto održavanja vojne izložbe najavljeno unaprijed

"Trenutno je u tijeku operacija spašavanja u Kijevskoj regiji nakon ruskog napada raketama", objavio je Zelenski na društvenoj mreži Telegram.

Drugi korisnici društvene mreže počeli su postavljati pitanja o sigurnosti događaja, s obzirom na to da je on bio najavljen i reklamiran te da su kružili leci i pozivnice za registraciju putem kojih su sudionici mogli dobiti informacije o lokaciji, piše Kyiv Independent.

Rusija koristi i rakete iz sustava S-400

"Ne znam ni kako bih ovo komentirao... Što se još treba dogoditi da bi se konačno razvila svijest o mogućim posljedicama takvih postupaka?" objavio je jedan popularni Telegram kanal za praćenje.

Rusija u posljednje vrijeme pojačava masovne raketne napade na Kijev, a 19. srpnja je u jednoj noći na glavni ukrajinski grad lansirano 25 balističkih projektila.

Osim balističkih raketa Iskander i raznih krstarećih raketa, uključujući i hipersonični Zircon, Rusija je, prema nekim navodima, počela koristiti i rakete protuzračnog sustava S-400, prenamijenjene za napade na kopnene ciljeve.