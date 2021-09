Dugogodišnji "šampion hrvatskog turizma" i ove godine postiže najbolje turističke rezultate među svim odredištima, a do kraja rujna očekuje više od 3,2 milijuna noćenja, čime bi u odnosu na 2019. bio u zaostatku od oko 15 posto, ističu iz Grada Rovinja.

Od početka ove godine do jučer u Rovinju je ostvareno 2,7 milijuna noćenja, što je 18 posto manje nego u isto vrijeme 2019., a do sredine rujna, odnosno 15. i 16. rujna kada slave Dan Grada i blagdan Svete Eufemije, u tom gradu se nadaju 3-milijuntnom noćenju odnosno do kraja rujna ih očekuju nešto više od 3,2 milijuna.

Iz Grada Rovinja kažu da je ova sezona i nadmašila sva očekivanja.

Iz koje je zemlje najviše turista?

U Rovinju je po podacima Turističke zajednice Rovinja trenutno nešto više od 31,3 tisuće registriranih turista, jednako kao i 2019. godine. Među strancima najviše je Nijemaca, koji su ukupno ostvarili najviše od ukupnih noćenja ili 36 posto. Daleko manje ili 14 posto noćenja odnosi se na Austrijance, a onda slijede Nizozemci i hrvatski građani s udjelom od po 6 posto, te Talijani s 5 posto.

Turisti su za smještaj najviše birali kampove, a potom privatni smještaj, hotele i turistička naselja.

Turistima omiljena destinacija još ne svira kraj sezoni: "Nadamo se da ćemo još jedno poluvrijeme izdržati, ako bude potrebe, i do 15. listopada"

Odlični turistički rezultati: U kolovozu ostvareno 93 posto noćenja iz 2019! Dubrovnik najpopularniji

Gradonačelnik Rovinja Marko Paliaga ističe zasluge svih uključenih u sezonu, od javnih službi do privatnog sektora i stanovnika.

"Nakon izrazito loše 2020. drago mi je što je hrvatski turizam ove godine ponovo procvao. Rezultati koji su ostvareni u ovoj turističkoj sezoni imat će zasigurno pozitivan učinak na hrvatsko gospodarstvo i njegov oporavak od krize uzrokovane koronavirusom. Turistički sektor i djelatnosti koje o njemu ovise su velikim djelom nadoknadili golem pad prihoda zabilježen u prošloj godini što će zasigurno doprinijeti očuvanju radnih mjesta neovisno o pomoći države", poručio je Paliaga.

Dodao je i da su se svi u Istri strogo pridržavali propisanih epidemioloških mjera, što turisti cijene.