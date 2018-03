Treću godinu zaredom u Rovinju će se održati Rovinj Beach Polo Cup, jedinstveni sportski, turistički i društveni događaj u Hrvatskoj i regiji. Ovogodišnje izdanje turnira ponovno će okupiti svjetsku kremu ovog kraljevskog sporta, a održava se od 8. do 10. lipnja na već poznatoj lokaciji, rovinjskoj plaži Porton Biondi.

Nakon dva vrlo uspješna turnira u organizaciji Adris grupe i Maistre, Rovinj Beach Polo Cup vraća se u punom sjaju te osim službenog sportskog dijela turnira donosi i brojne novosti u zabavnom dijelu programa. Glavna je zvijezda ovogodišnjeg večernjeg programa internacionalna zvijezda Sophie Ellis Bextor koja će 9. lipnja zabavljati publiku u samoj areni u sklopu Rovinj Summer Music Festivala. Koncert ove vrhunske britanske glazbenice poznate po hitovima Murder on the dance floor, If this Ain't love i I won't change you, ujedno je i prvi u nizu koncerata u sklopu Rovinj Summer Festivala. Građani i gosti Rovinja moći će uživati i u nastupima poznatih DJ-a, rovinjskih mažoretkinja te mnoštvu plesnih točaka, a zatvaranje turnira uveličat će atraktivan performans pjevačice Franke Batelić, ovogodišnje predstavnice Hrvatske na Eurosongu.



„Iznimna nam je čast što će treću godinu zaredom Rovinj na tri dana postati središte kulturnog i sportskog života. Kao i svake godine dosada, posjetitelje očekuje vrhunska zabava, a ovogodišnja novost su dnevne i večernje utakmice u kojima će posjetitelji moći uživati iz nove arene. Svoje će snage na pijesku odmjeriti šest međunarodnih timova 11 različitih nacionalnosti, s više od 60 argentinskih konja koje će navijači pola i svi posjetitelji moći vidjeti i u mimohodu od polo arene do centra grada. Drago nam je da ove godine možemo najaviti i sudjelovanje četiri ženskih polo igračica“, istaknuo je Uwe Zimmermann, predsjednik organizacijskog odbora Rovinj Beach Polo Cup-a.



Za još bolje uživanje u turniru, organizatori su ove godine pripremili još veće gledalište te novi moderan izgled arene s pogledom na starogradsku jezgru Rovinja, a gosti će utakmice moći pratiti i iz VIP loungea na tri razine. Također, za vrijeme turnira najbolji će rovinjski restorani nuditi poseban meni po promotivnim cijenama posvećen upravo ovoj manifestaciji.Rovinj Beach Polo Cup svrstava Rovinj i Hrvatsku uz vrhunskate Rovinj, Istru ali i cijelu Hrvatsku pozicionira kao poželjnu i zanimljivu destinaciju. Istovremeno, turnir privlači i brojne poznate ličnosti iz Hrvatske i inozemstva te utječe na povećanje broja noćenja u periodu predsezone u smještajnim objektima najviše kategorije - hotela s četiri i pet zvjezdica.Kombinacija sporta, gastronomskih delicija, niz večernjih ekskluzivnih događanja te uživanja u ljepotama grada Rovinja posebnost su ovog turnira koji svake godine privlači sve veći broj posjetitelja i navijača ove kraljevske igre iz cijelog svijeta.„Kao jedna od vodećih hrvatskih turističkih tvrtki Maistra svojim gostima osigurava vrhunski smještaj i savršene doživljaje u Rovinju kao jednoj od vodećih hrvatskih turističkih destinacija. Organizacijom vrhunskih sportskih događaja kao što je Beach Polo Cup, Rovinj pozicioniramo kao poželjnu destinaciju za odmor i u svjetskom turizmu“, istaknuo je Tomislav Popović, član Uprave Adris grupe i predsjednik Uprave Maistre.

Više informacija o ovogodišnjem Rovinj Beach Polo turniru možete pronaći na službenoj web stranici.