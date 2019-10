Roditelji koji ne cijepe svoju djecu, mogli bi u zatvor. Znatne izmjene Kaznenog zakona od Ministarstva pravosuđa zatražila je Helenca Pirnat Dragičević, pravobraniteljica za djecu.

Pravobraniteljica smatra da je necijepljenje djece zapravo zanemarivanje skrbi o zdravlju djeteta, i da bi se ubuduće trebalo tretirati kao kazneno djelo.

Umjesto prekršaja s maksimalnom novčanom kaznom od dvije tisuće kuna, kazna zatvora za roditelje mogla bi biti i do tri godine.

„Roditelje ne treba kažnjavati za vlastitu djecu, sad hoće li oni cijepiti djecu, to je na njima. I to hoće li se nešto djeci dogodit ili ne, to je isto njihova odluka“, smatra Gabrijela iz Zadra.

Dražen iz Zadra pak smatra kako bi se ipak trebalo „zadržati na znanosti“

Struci vjeruje i ministar pravosuđa Dražen Bošnjaković koji poručuje kako tek slijedi analiza prijedloga.

„Konzultirat ćemo struku, i medicinsku i našu pravnu struku, katedre fakulteta, pa ćemo vidjeti zapravo i komparativno gdje smo“, kaže ministar.

No Bošnjaković priznaje da su iskustva pokazala da su prekršaji rjeđi što je kazna viša.

Kujundžić protiv rigoroznih kazni

Ministar zdravstva pak, u ovom je slučaju, protiv rigoroznih kazni.

„Pa ja mislim da zatvorske kazne ne treba, ne znam tko se s tim igra. Prevencije o cjepivu su svakome jasne. Da onaj tko ne cijepi dijete, izlaže svoje dijete i smrtnome riziku“, kaže Milan Kujundžić.

Poručuje da je najvažnija edukacija o važnosti cijepljenja o čemu je resorno Ministarstvo jasno zauzelo

Prema Pravilniku koje je donijelo Ministarstvo zdravstva, necijepljeno dijete u vrtić ne smije. No, pravila ne vrijede za sve vrtiće. Upis djece u pojedine privatne vrtiće, moguć je bez obzira bila djeca cijepljena ili ne.

A kad je riječ o školi isti pravilnik kaže: ako djeca nisu redovito cijepljena, i o tome ne postoji dokumentacija, docijepit će se tijekom školske godine. Po potrebi. No, potreba je i ići u školu, pa se često sukobe potreba za cijepljenjem i obveza obrazovanja.

Što kažu pedijatri

Pedijatri tvrde otkako su na snazi odluke o zabrani upisa necijepljene djece u vrtiće i škole, manje ih boli glava.

„Samo s tim jednostavnim stavom, mi smo u posljednje dvije godine, taj problem riješili za 80, ako ne i 90 posto“, kaže pedijatrica dr. spec. Denis Mladinić-Vulić.

Upravo je tolika i procijepljenost u Hrvatskoj.



