Robert iz Velike Gorice nestao je prije 16 dana. Izgubio mu se svaki trag, no obitelj je uspjela otkriti što je posljednje pretraživao na mobitelu.

Prije 16 dana iz Velike Gorice nestao je 42-godišnji Robert Stepanić. On se 1. veljače udaljio iz svojeg stana u Velikoj Gorici. S djevojkom se čuo toga dana oko 17 sati, kada joj je javio da ide kod liječnice po doznake i odnijeti ih na posao. No do liječnice ni posla nikada nije došao.

Njegova prijateljica ispričala nam je da Robert nikada prije nije nestajao te da je inače povučena, ali vrlo vesela osoba.

Sa sobom je uzeo samo vozačku dozvolu i osobnu iskaznicu, a njegove bližnje čudi to da sa sobom nije ponio mobitel.

''Mobitel je inače stvar koju zaista ne bi ostavio. Je li tek u Zagrebu vidio da ga je ostavio doma pa se nije imao vremena vratiti ili ga je ciljano ostavio, zaista ne znamo. Ali nije osoba koja bi namjerno ostavila mobitel'', priča nam Robertova bliska prijateljica, koja nam je potvrdila i da Robert toga dana nije bio kod liječnice ni na poslu, kao što je kazao da će ići.

Nestali Robert Stepanić - 2 (Foto: Privatni album)

Kamere su ga snimile na dan nestanka oko 18 sati na izlazu iz Velike Gorice u smjeru Zagreba i zatim oko 18:30 dok izlazi iz automobila kod zagrebačkog Bundeka s ruksakom na leđima. Automobil je njegov prijatelj 12 dana nakon nestanka pronašao kod Bundeka.

''Na autu su bile kazne, a auto je bio otključan. Ključ je ostavio kod mjenjača. Znači, on je samo izašao iz tog auta. Policija nije pronašla ništa značajno u automobilu. Na kameri se vidi i taj ruksak, ali ne znamo zašto ga je imao. Inače ne nosi ruksak sa sobom. Što je u tom ruksaku, nama nije jasno'', priča prijateljica.

Otkrili što je posljednje pretraživao

Dva tjedna nakon nestanka Robertova obitelj uspjela je ući u njegov račun na Googleu i otkriti što je posljednje pretraživao na mobitelu.

''Otkrili smo da je tražio Sljeme i gledao kamere uživo na Vidikovcu. Ne jednom da je slučajno kliknuo, nego je gledao više puta netom prije odlaska iz stana. Prelistali smo povijest pretraživanja i nikad prije nije gledao Sljeme ni Vidikovac. Nije inače niti išao na Sljeme'', govori prijateljica.

Kaže i da su pregledane snimke nadzornih kamera nekih benzinskih postaja, a nije koristio niti bankovne kartice.

Policija u potrazi za Robertom pretražuje grad, ali i rijeku. Robert je u trenutku nestanka na sebi imao plavi donji dio trenirke, zeleno-sivu duksu, tamnoplavu zimsku jaku, tamnosivu pletenu kapu i sive tenisice. Ćelav je, srednje tjelesne građe i ima plave oči, a na lijevoj ruci i tetovažu.

Ako ste ga vidjeli ili imate informacije o njemu, obavijestite najbližu policijsku postaju ili nazovite na broj 192. Informacije možete dostaviti i putem e-mail adrese: nestali@nestali.hr.