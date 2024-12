Nevjerojatni prizori na moru kraj Opatije: "Iznenadilo me, bio je to veličanstven prizor"

Iako je psina golema jako velika i nekome možda strašna, nije opasna jer hrani se samo planktonima i drugim sitnim organizmima. U prosjeku je velika desetak metara, a može narasti i do 15 i težiti do osam tona. U Jadranu je rijetka vrsta i strogo zaštićena.

Nemalo se iznenadio profesionalni ribar iz Medveje Nikola Franković kad je uočio da kraj njegove brodice mirno pliva jedna od najvećih riba svijeta - psina golema: "Odmah sam prepoznao o kojoj se vrsti radi, da je potpuno bezopasna vrsta taj, ajmo reći kitopsina, golemi pas i tako i kad sam mu se približio kad sam došao da vidim koliko je točno to veliko, onda me to iznenadilo- bio je to jedan veličanstveni prizor."

Nakon nekog vremena, golema psina uplašila se male barke i udaljila. "Možda bi se duže zadržao na površini da sam ugasio motor i da sam uživao u tom prizoru", rekao je Franković.

Snimku je proslijedio Fakultetu prirodnih znanosti Sveučilišta u Puli. "Zanimljivo je to da je jedinka viđena na samo dvjestotinjak metara i nešto manje od lučice u Medveji i bila je na samoj površini mora", rekao je dr. sc. Neven Iveša s Fakulteta prirodnih znanosti.

Suradnja s Fakultetom počela je prije nekoliko godina kada su Nikola i otac Bogomil Franković, također profesionalni ribar, naišli u moru na još jednu vrstu neuobičajenu za Jadran.

"To je sasvim jedna prekrasna riba, čudnog izgleda, kad se digne na barku, čak je i zvukove puštala kao da je radila sa zubima i brzo sam je oslobodio u more, u kanti u koju sam nalio more", prisjetio se Bogomil.

Psina golema je strogo zaštićena životinjska vrsta, rijetka ne samo na Jadranu nego i u svjetskim morima.

"Životinji se ne bi smjelo približavati previše, ne bi je se smjelo uznemiravati i naravno svaka dojava nadležnim tijelima, znanstvenim institucijama je iznimno bitna", poručio je Iveša.

Pojava rijetke ribe ispred poznate plaže tema je dana u malom ribarskom mjestu, a konobar Filip Burazer kaže: "Pitaju je li opasan, jesmo li ga ponovno viđali i kruži li ovdje."

