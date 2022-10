U jeku globalne energetske krize jedina preostala hrvatska rafinerija ona riječka, obustavit će rad na pola godine zbog modernizacije. Istovremeno, Dnevnik Nove TV neslužbeno doznaje da HEP planira pokrenuti proizvodnju u termoelektrani udaljenoj tek nekoliko stotina metara od rafinerije koja se pogoni na mazut.

Jedina rafinerija nafte ona u Rijeci uskoro će na pola godine stati s radom.

"Ovo zatvaranje je obavezno ako želimo završiti DCU koji je najveća investicija u povijesti Ine ovdje u Hrvatskoj. Riječ je o četiri milijarde kuna ulaganja i to zahtijeva dosta tehnološke povezanosti novog bloka sa starim pogonima", rekao je Peter Ratatics, predsjednik Uprave Ine.

Sindikat pozdravlja tu poslovnu odluku.

"Projekt DCU je došao u tu fazu kad se mora zaustaviti pogon da bi se povezali stari pogon na DCU. Znači odlaganje stajanja odlaže i završetak projekta što ne bi bilo dobro", rekao je Radivoj Čemeljić, profesionalni povjerenik Sindikata naftnog gospodarstva

No, predsjednik države smatra da zaustavljanje rada sada nije dobro.

"Sve ovisi koliko će to utjecati na opskrbu. Ne mora utjecati, nije to jedina rafinerija na svijetu, ali Hrvatska mora imati rafinerijski kapacitet. To sam ponavljao i kao premijer puno puta", kaže predsjednik Zoran Milanović.

A da ne bi bilo problema s opskrbom električne energije, Dnevnik Nove TV neslužbeno doznaje da HEP nakon sedam godina planira ponovno aktivirati termoelektranu kod Rijeke za što je već osigurano i gorivo, mazut.

"S obzirom na hidrološku godinu koju smo imali i sušno ljeto ne bi se zapravo čudio da je HEP proizvodnja krenula u pripremu TE Urinj jer danas, u ovoj energetskoj situaciji gdje zaista na tržištu ne znamo koja će cijela električne energije biti sutra, svi kapaciteti vlastite proizvodnje su zapravo dobrodošli", kazao je Darko Jardas, ravnatelj Regionalne energetske agencije ''Kvarner''.

Iz HEP-a u utorak nisu potvrdili, ali ni demantirali tu informaciju. U njihovu odgovoru između ostalog stoji: "U okolnostima najveće energetske krize u Europi u novije vrijeme, HEP poduzima sve potrebe aktivnosti s ciljem osiguranja dovoljnih količina električne energije, prvenstveno proizvodnjom iz vlastitih izvora".

Ekološki aktivisti smatraju da bi pokretanje termoelektrane na mazut imalo kobne posljedice po zdravlje stanovnika Kvarnera.

"Nitko ne želi da se građani Hrvatske smrzavaju. Ali, ako ćemo to platiti strašno skupo tu struju i još imati određeni broj mrtvih i oboljelih na Kvarneru je li se to isplati?", pita se Vjeran Piršić, predsjednik udruge ''Eko Kvarner''.

Struje će izgleda biti, a goriva? Gorivo će u Hrvatsku sljedećih pola godine stizati iz rafinerija, ali ne hrvatskih, izvijestili su reporteri Dnevnika Nove TV Mario Balen i Marko Biočina.

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



