Riječani ovih dana organiziraju humanitarnu akciju kako bi prikupili novac za liječenje Tomislava Nikla. Nikl boluje od tumora na licu posljednjih šest godina. Od prošlog tjedna riječka navijačka skupina Armada i prijatelji Tomislava Nikla pokrenuli su akciju "Mosa bavlju" - Samo ljubav kojom pokušavaju skupiti novac za njegovo liječenje.

"Nije to samo fizička bol koju trpi godinama na cijelom licu i glavi, već to što su prolazile godine bez ikakve točne dijagnoze. Razni doktori, klinike i medicinske ustanove nisu sa sigurnošću mogle reći o kojoj točno bolesti se radi, od najcrnijih dijagnoza do nemogućnosti operativnih zahvata zbog nedostupnosti tumora u glavi", navodi se na Facebook stranici Mosa bavlju.

Na društvenoj mreži dodaju i da je Tomislav Nikl otac i suprug, prijatelj i navijač, hrvatski branitelj koji je nakon liječenja, kemoterapije i zračenja prije nekoliko mjeseci dobio novu dijagnozu, novi tumor na licu. "U nedjelju putuje u Istanbul, u kliniku na kojoj bi trebalo biti obavljeno liječenje", kazao je za DNEVNIK.hr Denis Povrh-Čečo iz Armade.

"Napravit ćemo i koncert u Rijeci, ići ćemo na utakmicu RK Zameta i RK Dubrovnika 8. veljače, gdje će sav prihod od ulaznica bit namijenjen za ovu humanitarnu akciju", navodi se na stranici. Uz to, na Facebook stranici Mosa bavlju, organizirana je i aukcija više dijelova trenirki, dresova, ali i predmeta povezanih uz NK Rijeku, grad Rijeku i Primorje.