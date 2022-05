Korištenje slenga sastavni je DNA svake mlade osobe. U gomili riječi kojima opisujemo stvari oko nas, postaje sve teže pronaći ispravan termin kojim govorimo da nam se nešto sviđa. Srećom, u Sky Coli imaju rješenje koje će sada već zastarjele izraze poput – cool, top, vrh ili gas – baciti u zaborav dok kažeš „boomer.“

Možda ste danas dok ste hodali do škole ili faksa primijetili grafit koji savršeno uklopio u staru gradsku jezgru, ali niste znali je li on – vrh ili cool. Ili je vaš najbolji frend rekreirao video na TikTok-u gdje istovremeno pleše i žonglira teniskim lopticama, pa se niste mogli odlučiti je li on – gas, top ili vatrica.



Sve te jezične peripetije mogu djelovati zbunjujuće. Ako je nešto cool, je li istovremeno i gas? Ako je nešto vatrica, može li to biti top? Puno sinonima dovodi do toga da najčešće koristimo one riječi koje su trenutno aktualne, u želji da nam se netko ne krene izrugivati do životnog momenta gdje postajemo viralni fail.



Da bi se stalo na kraj tom problemu s kojim se svakodnevno suočavaju mladi u regiji, Sky Cola, brand osvježavajućeg bezalkoholnog pića, stvorio je novu kreativnu platformu s kojom će svi takvi, zbunjujući izrazi ishlapjeti u zaborav dok kažeš „boomer.“



Sigurno se pitate – kako?



Tako što će sve te riječi zamijeniti ni više ni manje nego – riječ SKY.



Sky Cola vjeruje kako je vrijeme za novu komunikaciju. Cool, top, vrh, gas, vatrica i ostalo društvo imali su svoj trenutak – i s njime nisu puno toga napravili. Sada je vrijeme za nešto novo i svježe, što će obilježiti glas generacije Z.



Upravo se zato Sky Cola udružila s pet popularnih regionalnih influencera kako bi predstavila novu kreativnu platformu – Sky je Sky, sve s planom da sljedeći put kad nađeš nešto što ti se sviđa kažeš da je – SKY.



Tko su ti influenceri, kako oni vide svijet oko sebe i koje su stvari njima cool, top, vrh, gas, SKY, provjeri u videu kojeg su lansirali povodom početka kampanje.