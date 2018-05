Afera Hotmail, odlazak Martine Dalić, ali i oslabljena pozicija Andreja Plenkovića obilježili su svibanj.

Dnevnik Nove TV donosi redovito istraživanje Crobarometar za svibanj, a on pokazuje daljnji pad HDZ-a.

Za tu bi stranku u ovom trenutku glasovalo 26,6 posto birača. Ovo je 6. mjesec u kojem vladajuća stranka gubi potporu i ona je trenutačno najlošija od izbora. SDP pak mjesec završava na 18,2 posto potpore. Ta je stranka nakon 4 mjeseca zaustavila pad. No, zato već 10. mjesec Živom zidu raste potpora birača, a u svibnju su na 14,5 posto.

Razlika između Živog zida i SDP-a je najmanja od kada ta antisistemska stranka postoji. Zapravo, njihova je razlika unutar statističke pogreške od 3,6 posto. MOST je gotovo postojan na 7,7 posto.

HDZ-ovi KOALICIJSKI PARTNERI PRESLABI

Pametno se već gotovo ustalilo s potporom od 3,7 posto potpore birača kao peta stranka. HSS je mjesec završio s potporom od 3,6 posto, a stranka Milana Bandića je na 3,5 posto. HSU je kraj mjeseca dočekao s potporom od 2,4 posto, IDS je na 2,1 posto, HNS travanj završava s 1,4 posto, a stranka Brune Esih može računati s potporom od 1,1 posto. Ostale stranke su ispod 1 posto i zajedno dobivaju 6,5 posto potpore. Zanimljivo da Hrast može računati na 0,9 posto, Reformisti Radimira Čačića su na 0,8 posto. GLAS trenutačno ima 0,5 posto potpore, a neodlučnih birača je 8,9 posto.



VLADI SE SVE MANJE VJERUJE – SVE VEĆI PESIMIZAM

Vladi građani sve manje vjeruju kada ih se pita što misle o njezinim politikama. 63 posto građana ih ne podupire i taj broj raste već četvrti mjesec zaredom. Istodobno, samo 25 posto birača podupire Vladine politike, a njih 12 posto ne zna.

72 posto građana misli da zemlja ide u pogrešnom smjeru i tu je vidljivo da pesimizam raste već 4 mjeseca. S druge strane, samo 19 posto građana misli da Hrvatska ide u dobrom smjeru, a njih 9 posto ne zna.

VLADA NE MOŽE RIJEŠITI TRENUTAČNE PROBLEME HRVATSKE

70 posto građana misli da Vlada ne može riješiti probleme s kojima se suočava Hrvatska, 24 posto njih misli pak da hoće, a njih 6 posto ne zna. I dok većina birača oporbe, neodlučni ili apstinentni sumnjaju u Vladinu sposobnost, 55 posto birača HDZ-a misli da Vlada uspješno može riješiti probleme u kojima se nalazi zemlja.

VLADAJUĆA KOALICIJA OPSTAJE DO 2020., UVJERENA I OPORBA

Većina građana misli da će koalicija odraditi mandat do kraja. Mišljenja je to 71 posto građana, a samo njih 20 posto misli da ćemo na izbore i prije. Ne zna njih 9 posto. I ma koliko oporba traži izbore, birači tih stranaka većinom smatraju da će Vlada opstati do kraja. Misli to 67 posto birača SDP-a, 73 posto birača Mosta i 78 posto birača Živog zida.

NAPOMENA

Istraživanje je za Dnevnik Nove TV provela agencija IPSOS između 1. i 20. u mjesecu na uzorku od 979 punoljetnih građana iz cijele Hrvatske. Maksimalna pogreška uzorka iznosi +/- 3,3%, a za rejtinge stranaka +/-3,6%.