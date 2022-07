Veliki požari bukte između Vodica i Šibenika.

Veliki požari bukte između Vodica i Šibenika. Sve je počelo oko 11 sati na Benkovačkoj cesti kod Mrdakovice u vodičkom zaleđu. Vatra je proždirala maslinike i prijetila poljskim vrtnim kućicama. Tramontana koja je rano poslijepodne počela puhati raširila je vatru na više frontova i otežala posao vatrogascima kojima tijekom cijelog poslijepodneva iz raznih dijelova Dalmacije stiže pomoć. U pomoć su poslani i pripadnici državne intervencijske postrojbe.

Nešto prije 17 sati požar je opasno zaprijetio Zatonu kod Vodica. Ugrožene su stambene zgrade koje vatrogasci za sada uspješno brane. Od dima se ne može disati. Nekoliko je objekata oštećeno.

Reporterka Dnevnika Nove TV Sanja Jurišić o stanju na terenu kaže:

"Situacija je poprilično kaotična, vatrogasci se bore s vatrenom stihijom, ali se bore i s jakim vjetrom. Plameni jezičci su i do 10 metara. Sastao se i gradski Stožer".

Šef Stožera civilne zaštite Grada Šibenika Danijel Mileta kaže da situacija nije dobra.

"Ovo je jedan od najgorih požara u zadnjih 10, 15 godina, a stanovništvo je ugroženo. Izgorjelo je desetak kuća, dosta ljudi je otišlo iz svojih domova. Nemamo službeno proglašenu evakuaciju, jer želimo da punoljetne osobe ostanu u svojim domovima i da brane domove.

Molim građane da samoinicijativno ne dolaze u područje požara neopremljeni. Stanovnici imaju veliko srce, ali to može stvoriti dodatni problem. Vatrogasaca i opreme ima dovoljno, samo je teren nepristupačan. Očekujemo da se vjetar smiri, no on ne jenjava. Noć će omesti zračne snage u obrani od požara", kaže.

VELIKA VIDEO I FOTOGALERIJA Pogledajte dramatične trenutke borbe s vatrenom stihijom u Dalmaciji

Ljudi iz straha napuštaju domove.

"Dio ljudi je iz straha napustio domove. Općina Bilice i Skrad su tu uskočile. Mi smo osigurali smještaj za ljude u staračkom i studentskom domu.

FOTO/VIDEO Bjesni veliki požar kod Šibenika, stanovnici se evakuiraju, u pomoć stigla i vojska, na terenu i premijer Plenković

Situacija je kaotična, ali vatrogasci su na visini zadatka", kazao je Mileta.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr