Uhićene osječke suce i poduzetnika očekuje noć u policijskom pritvoru.

Uhićeni suci već su ranije bili suspendirani, pa je ranije napravljena preraspodjela njihovog posla, rekao je predsjednik Županijskog suda u Osijeku Ante Vrban, reporteru Dnevnika Nove TV Andriji Jarku.

"Bez obzira što, kako kažu, sustav funkcionira, ovo je veliki šamar, rekao bih ogromna šamarčina hrvatskom pravosuđu, jer danas nije uhićen bilo tko, uhićena su tri suca USKOK-a, suci koji sude najteže i najkompliciranije predmete, vode postupke za kriminal i korupciju i dodjeljuju dugogodišnje kazne zatvora, a danas su uhićeni oni i to pod sumnjom teškog kršenja službene dužnosti, a ranije ih je Zdravko Mamić optužio kako im je dao mito.

Današnje uhićenje može značiti samo jedno, a to je da je USKOK došao do materijalnih dokaza i krenuo u akciju. Jesu li to snimke nadzornih kamera iz restorana, hotelski računi iz Dubaija ili neke druge destinacije, izvodi bankovih računa? Očito je da su nešto dobili jer u protivnom to bi bio svojevrsni harakiri za tijela kaznenog progona. Znamo kolika je mala stopa povjerenja u njih. Bit će zanimljivo vidjeti kakva je uloga poduzetnika Drage Tadića kojeg smo upoznali prije više od desetak godina u slučaju podmićivanja sudaca pa i samog tadašnjeg predsjednika Vrhovnog suda.

Zadnjih 17 godina pratio sam sve velike afere i sva najveća suđenja u Hrvatskoj i ogromna većina sudaca časno, odgovorno i pošteno radi svoj posao. Ne treba stoga generalizirati i reći svi su suci potkupljivi ili svi su korumpirani.

Ovo je toliko velika i teška afera koja ne smije završiti neriješeno, bez pogodaka. Mora se znati tko govori istinu, tko je u pravu, a onaj tko je kriv, morat će biti sankcioniran. Ako zbog ničeg drugog, onda zbog stotine sudaca koji svaki dan časno i odgovorno rade svoj posao", analizira Andrija Jarak.

