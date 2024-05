Kupaći ili kišobran? Detalje otkriva meteorolog Dnevnika Nove TV

U četvrtak nam slijedi Dan državnosti i Tijelovo. Mnogima koji spajaju će to biti i produljeni vikend. Što se prognoze za drugu polovicu tjedna tiče, nije još sve sasvim jasno, za sad se čini da će sjeverni Jadran i sjeverozapad zemlje biti kišovit, dok će sunčana vremena biti najviše na istoku i jugu zemlje.

Obzirom da atmosfera neće biti stabilna, još uvijek nema garancije za dulje sunčano razdoblje. Inače, cijeli tjedan će se izmjenjivati sunce, oblaci i kiša.



Red kiše, red sunca, prognoza je u jednoj rečenici i za dane pred nama. Tako ćemo, vrlo slično kao u tjednu iza nas, ispratiti i posljednji svibanjski tjedan. Dok smo prizemno u polju malo povišenog tlaka, po visini nam povremeno i dalje pritječe vlažan i nestabilan oceanski zrak, što se u konačnici i ogleda u nestabilnoj atmosferi. U ponedjeljak će vrijeme ipak biti povoljnije nego u nedjelju, u većini krajeva i sunčano, dok je poneki pljusak izgledan uglavnom u gorju i unutrašnjosti Dalmacije. Evo kako će to izgledati.



Jutro će biti djelomice ili pretežno sunčano i u većini krajeva dosta mirno. Bez vjetra, pa će iza ove kiše danas biti uvjeta i za jutarnju maglu. I na moru vjetar slab, tek podno Velebita prolazno može biti umjerene bure. Jutarnja temperatura, u unutrašnjosti od 9 do 13, a na Jadranu od 14 do 18 stupnjeva.

U središnjoj Hrvatskoj i poslijepodne će vrijeme biti djelomice ili pretežno sunčano, uz slab vjetar, a temperatura će biti oko 25 stupnjeva. Dosta sunca očekuje se i u Slavoniji i Baranji. Ovdje vjerojatno i malo toplije, uz najvišu dnevnu temperaturu oko 27 stupnjeva.



U gorskoj Hrvatskoj djelomice, a na sjevernom Jadranu sutra i pretežno sunčano. Sredinom dana i poslijepodne uz jači razvoj oblaka u gorju može biti i ponekog grmljavinskog pljuska: izglednije u Lici. Mala vjerojatnost za pljusak stoji i za unutrašnjost Istre. Na moru ujutro bura, postom će zapuhati slab do umjeren jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura bit će oko 25, a u gorju najčešće između 19 i 23 stupnja.

Pročitajte i ovo Obilna tuča FOTO Dijelove Istre pogodilo nevrijeme: Led je u nekoliko minuta prekrio prometnicu



U Dalmaciji će prevladavati sunčano, no od sredine dana u zaleđu su mogući sporadični pljuskovi praćeni grmljavinom. Tek poneki bi i to vrlo rijetko mogao stići i do obale. Puhat će jugozapadnjak i sjeverozapadnjak, a temperatura će biti od 24 do 26 stupnjeva.

Temperatura mora je oko 20, do 22 stupnja. Najtoplije je danas bilo u Malinskoj, Rabu i Malom Lošinju. UV-indeks će u većini zemlje sutra biti visok. Uz dosta sunčana vremena, sredinom dana i u rano poslijepodne, barem dijelom budite u hladu.

U nastavku tjedna ponovno nas očekuje češća kiša i pljuskovi. Vrijeme će biti dosta promjenjivo, pljuskovi s grmljavinom osobito u utorak, no može ih biti lokalno gotovo svakodnevno. Kao i do sad, bit će i sunčanih razdoblja. Puhat će slab do umjeren sjeverozapadnjak, u četvrtak jugozapadnjak. Zadržat će se toplo.



I na Jadranu će biti promjenjivo i nestabilno. Česta sunčana razdoblja, ali, mjestimice i pljuskovi s grmljavinom. Za sad, najizglednije u utorak na sjevernom dijelu. Puhat će bura i sjeverozapadnjak: u četvrtak vjetar okreće na jugozapadnjak i jugo. Temperatura se ni na moru sljedećih dana neće značajnije mijenjati.



Izgleda da se i sljedeći tjedan nastavlja nestabilno vrijeme. Prema današnjim izračunima zapad, sjeverozapad zemlje, gorje i sjeverni Jadran očekuju više kišovito i promjenjivo vrijeme, dok bi na istoku i jugu trebalo biti više suha i sunčana vremena. No do vikenda se to još uvijek stigne i ponešto izmijeniti.

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr.