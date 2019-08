Američko tržište počelo je pokazivati znakove recesije. Dow Jones je pao za 800 bodova.

Američka burza u srijedu je pala između dva i tri posto, Dow Jones u jednom je trenutku pao za više od 800 bodova, NASDAQ za više od 230 bodova, što se smatra upozorenjem koje obično prethodi recesiji, piše RT.

Američki predsjednik Donald Trump opisao je situaciju riječima: "ogromne količine novca koji se slivaju u Sjedinjene Države", dodavši da "ljudi žele sigurnost!"

Stoga kritizira Federalnu pričuvu da djeluje "prebrzo, a sada vrlo, vrlo kasno".

Kasnije je nastavio tvitati poruke kritizirajući središnju američku banku.

“The Fed has got to do something! The Fed is the Central Bank of the United States, not the Central Bank of the World.” Mark Grant @Varneyco Correct! The Federal Reserve acted far too quickly, and now is very, very late. Too bad, so much to gain on the upside!