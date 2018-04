Iz Srbije se vraća hrvatska delegacija predvođena Gordanom Jandrokovićem, nakon što je Vojislav Šešelj tijekom njihova službenog posjeta Beogradu u Skupštini srušio zastavu i vrijeđao delegaciju.

Hrvatska delegacija predvođena predsjednikom Sabora Gordanom Jandrokovićem prekinula je službeni posjet koji je trebao trajati dva dana. Iz Srbije odlaze jer je Vojislav Šešelj u Narodnoj skupštini srušio i gazio hrvatsku zastavu te vrijeđao delegaciju.

Branko Bačić iz HDZ-a rekao je da očekuje da ''nakon ovog gnjusnog čina vlasti Srbije primjereno reagiraju'', odnosno da će to osuditi.

''Moramo nastaviti zajedno živjeti i imati dobre političke odnose, ali ovim činom je pokazano nepoštivanje prema Hrvatskoj'', rekao je Bačić.

Čin paljenja zastave nazvao je primitivnim.

Izaslanstvo će se nakon dolaska u Zagreb, u Sabor obratiti novinarima.

Situaciju u Srbiji komentirao je i Orsat Miljenić iz SDP-a. ''Vidim tu dvije suprotne stvari. S jedne je strane nedopustivo da se u službenom posjetu tako ponaša sa zastavom čiji su gosti došli. Zaštitarske službe su to tamo trebali spriječiti, na to reagirati. To se ne smije dogoditi. Ovdje govorimo o osuđenom r atnom zločincu. Druga stvar, da li takvoj osobi davati još više na pozornosti , odlaziti ili ne, je nešto što je upitno. Ali to je nešto što je delegacija na terenu najbolje mogla procijeniti i ja ću njihovu odluku podržati'', rekao je Miljenić.

Istaknuo je da zemlja domaćin nije odradila svoj posao kako bi zaštitila dignitet gostiju. ''To je međunarodni incident na koji treba reagirati'', kaže Miljenić.

Na pitanje o eventualnim posljedicama na odnose između Srbije i Hrvatske kaže: ''Mislim da neće biti nikakvih posebnih posljedica. Nemamo nekih iluzija o međusobnom odnosu. Važno je da Hrvatska štiti svoj dignitet, dignitet svih ostalih, ali da isto očekuje i od drugih''.

Napominje da se ovakve stvari u EU ne događaju, te da to spada u neke druge zemlje izvan europskog kruga: ''Rekao bih da je to srpski problem.''

Nikola Grmoja iz Mostapodržava potez izaslanstva da napusti Srbiju: ''To je jedini razuman potez, trebalo je tako reagirati. Ovo je nezamislivi incident.''

Reakcija je ubrzo stigla iz iz Ureda Predsjednice RH: ''Odluka predsjednika Hrvatskog sabora o prekidu službenog posjeta Srbiji bio je jedini mogući odgovor na divljaštvo osudjenog ratnog zločinca Vojislava Šešelja. Njegovo gaženje hrvatske zastave izraz je nemoći predvodnika poražene zločinačke politike koja je donijela mnoga zla hrvatskom narodu, uključujući Hrvatima u Vojvodini. Njemu i takvima najveća je kazna postojanje neovisne hrvatske države i potpuni slom projekta Velike Srbije. Pozdravljam reakciju najviših dužnosnika Republike Srbije i izražavam nadu da ovaj dogadjaj neće pokvariti napredak u odnosima naših država, koji smo postigli u posljednjih nekoliko mjeseci.''

Podsjetimo, Šešelj je na ulazu u Narodnu skupštinu zajedno s još jednim radikalnim zastupnikom, Filipom Stojanovićem, osvrnuo hrvatsku državnu zastavu, a nakon toga je članovima hrvatskog izaslanstva uputio uvredljive poruke prolazeći pokraj njih.

Premijer Andrej Plenković razgovarao je s Jandrokovićem i najoštrije su osudili neprihvatljiv i neciviliziran čin Vojislava Šešelja i vrijeđanje hrvatskih simbola. Odlučeno je da se cijela delegacija vraća u Hrvatsku, objavila je Vlada.