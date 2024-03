Užas u školi: Djevojčici zalijepili i iščupali obrve! "Govore joj da je cinkarošica, ide iz škole plačući"

U Osnovnoj školi Jurja Barakovića u Ražancu dvojica dječaka su jednoj djevojčici zalijepila obrve pa iščupala za vrijeme malog odmora.

"Već neko vrijeme ona trpi uvrede i ponižavanja, govore joj svakakve uvredljive riječi sve do neki dan kad su joj za vrijeme malog odmora u razredu zalijepili i iščupali obrve. Škola je popričala s njima i to je ostalo na tome. Mama joj je u strahu, svi smo, a njoj se sad govori da je cinkarošica i slično. Majka je bila na sastanku s pedagoginjom i rečeno joj je da djeca neće odgovarati jer je već prošlo neko vrijeme. Djevojčica je u strahu to držala u sebi, tek nakon par dana je rekla što joj se dogodilo. Mislim da ni roditelji te dvojice dječaka nisu ništa znali o tome.

Ni ravnateljica nije znala, tek kad sam ja otišla kod nje u ponedjeljak. Očito je da nije napravljeno kako treba, ali ovo je nasilje koje se ne smije tolerirati i tu djecu treba sankcionirati. To je bilo u školi i škola treba reagirati", rekla je za Zadarski list osoba bliska učenici koja je sve i prijavila. Djevojčica, kaže, od tada kući iz škole dolazi plačući.

Vesna Drmić, ravnateljica škole, kazala je kako će škola poduzeti sve mjere kako bi se razjasnile okolnosti ovog događaja.

"Meni je jako žao, čula sam za taj slučaj i odmah sam angažirala razrednicu i stručnu službu da se pozove majka djevojčice na razgovor da vidimo o čemu se točno radi", kazala je Drmić dodavši kako će sigurno provesti pedagoške mjere.

Roditelji dvojice dječaka su također obaviješteni i očekuje se razgovor s njima, dodala je.

"Kad su bilo kakvi slučajevi u pitanju donosimo pedagoške mjere i sankcije, tako će biti i ovaj put. Znači, nakon što se obavi razgovor s učenicima i roditeljima, s obje strane, onda ćemo donijeti odluke i poduzeti mjere u skladu s pravilnikom i statutom škole, a ako treba obavijest će se i druge institucije. Svakako, ovaj slučaj je u postupku rješavanja", kazala je ravnateljica za Zadarski list.