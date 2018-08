Doktora i medicinskih sestara je sve manje jer odlaze u zemlje gdje rade u organiziranim sustavima, u kojima su daleko bolje plaćeni.

Jedan od gradova koji se bori s nedostatkom liječnika je Dubrovnik. Najteže je u ljetnim mjesecima kada se broj stanovnika i udvostruči. O ovoj je temi s ravnateljem Opće bolnice Dubrovnik Mariom Bekićem razgovarala reporterka Dnevnika Nove TV Paula Klaić Saulačić.

Na pitanje kakva je situacija na jugu u ljetnoj sezoni, budući da u Dubrovniku i okolici ni zimi nema dovoljno liječnika, Bekić je kazao kako bi se ako se gleda cijela Hrvatska "usudio reći da imamo i viška liječnika, samo su oni neravnomjerno raspoređeni.

Što se tiče Opće bolnice u Dubrovniku mi tijekom ljeta nemamo nekih većih kadrovskih pojačanja, osim što je drukčije organiziran rad hitnog bolničkog prijema, na način da su 24 sata na raspolaganju naši specijalizanti, od koji su nekih su neki povučeni iz KBC-a u kojima su na specijalizaciji. Jasno, rade pod nadzorom liječnika specijalista. Pacijenti nisu ugroženi", rekao je Bekić.

Na pitanje ima li dovoljno timova hitne pomoći i tko ih plaća, kaže: "Timova ima dovoljno, radi se po procjeni. Evo, ove godine su Elafiti bogatiji za jedan tim, tu je i naša turistička ambulanta. Dio troškova snosi Grad Dubrovnik, a dio Županija".

Upitan može li ovakav sustav funkcionirati u malom gradu u kojem se populacija ljeti praktički udvostruči te je li sustav dobar, odgovara: "Zdravstveni sustav u Hrvatskoj zasniva se velikim dijelom na stručnosti i dobroj volji te visokom radnom moralu naših djelatnika.

U Dubrovniku kadrovski manjak postoji, situacija je takva kakva jest. Iako nismo imali više liječnika na području županije nego što ih sada imamo, problem je njihova raspodjela, kao i određeni zakonski pravilnici pa se ne mogu svi adekvatno mobilizirati. No, s postojećim snagama i uz pomoć liječnika koje imamo iz drugih ustanova, a što je zapravo situacija koja postoji tijekom cijele godine, pacijenti bez obzira što ih je znatno više u ljetnim mjesecima to ne osjete. Uz jednak broj liječnika i sestara, mi smo na određeni način u izvanrednoj situaciji, a to nažalost ni ne primijetimo", zaključio je ravnatelj Bekić.

