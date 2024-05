VIDEO Kaos nakon pucanja brane: Na desetke umrlih i nestalih, ljude spašavali s krovova

U južnom Brazilu srušila se brana nakon višednevnih obilnih kiša koje su izazvale velike poplave, usmrtivši više od 30 ljudi. Dužnosnici kažu da je još 60 ljudi nestalo u državi Rio Grande do Sul. Oko 15.000 stanovnika napustilo je svoje domove od subote. Najmanje 500.000 ljudi je bez struje i čiste vode u cijeloj državi.

Pucanje brane izazvalo je val od dva metra. Brazilski predsjednik Luiz Inácio Lula da Silva posjetio je regiju, obećavši pomoć Vlade.

Ranije je guverner države Eduardo Leite molio za hitnu pomoć, rekavši da "moramo spasiti stotine ljudi u desecima općina".

Helikopteri prebacuju ljude na sigurno.

U općini Candelária stanovnici su se popeli na krovove svojih domova.

Meteorolozi su predvidjeli daljnju kišu u regiji dok se hladna fronta kreće preko nje. Prošle je godine više od 30 ljudi poginulo u ciklonu u Rio Grande do Sulu.

Brazilski Nacionalni institut za meteorologiju pripisao je povećani intenzitet i učestalost padalina klimatskom fenomenu El Niño, javlja BBC.

"To nije samo još jedan kritičan slučaj, ovo je najkritičniji koji je ova savezna država vjerojatno zabilježila u svojoj povijesti", rekao je guverner Rio Grande do Sula Eduardo Leite u prijenosu uživo na društvenim mrežama, dodajući da je situacija gora od prošlogodišnjih kiša.

Više od 300.000 ljudi također je ostalo bez struje nakon što je u četvrtak pukla brana na maloj hidroelektrani, objavila je glavna državna komunalna tvrtka.

Brazil se nedavno suočio s nizom prirodnih katastrofa. Više od 50 ljudi poginulo je prošle godine u saveznoj državi Sao Paulo nakon što su veliki pljuskovi izazvali klizišta i poplave.

