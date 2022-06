Radno vrijeme trgovina i trgovačkih centara u četvrtak, na blagdan Tijelovo, je većinom prilagođeno. Provjerite kako rade prodavaonice u vašem susjedstvu.

U četvrtak se obilježava blagdan Tijelova. Zbog toga će dio trgovina raditi prema prilagođenom radnom vremenu. Provjerili smo radno vrijeme najvećih trgovačkih lanaca.

Konzum - radno vrijeme

Trgovački lanac Konzum pretežno radi prema nedjeljnom radnom vremenu.

Prodavaonice u sklopu trgovačkih centara radit će u sklopu radnog vremena samog centra.

Radno vrijeme prodavaonice Konzuma u vašoj blizini, možete provjeriti OVDJE.

Lidl - radno vrijeme

Lidl će povodom blagdana Tijelova raditi mahom od 8 do 14 sati, osim diljem obale, gdje će raditi od 8 do 20 sati, i u Zagrebu, gdje će većina trgovina također raditi od 8 do 20 sati.

Kako će raditi Lidl u vašem mjestu, provjerite OVDJE.

Plodine - radno vrijeme

Plodine će imati nedjeljno radno vrijeme, a kako će raditi vaša kvartovska trgovina, provjerite OVDJE.

SPAR i INTERSPAR - radno vrijeme

Gotovo sve Sparove trgovine rade na Tijelovo. Neke od 7 do 14, a neke od 7 do 22 sata.

Kako radi Spar u vašem mjestu, provjerite OVDJE.

Kaufland - radno vrijeme

Radno vrijeme prodavaonica Kauflanda možete provjeriti OVDJE.

Tommy - radno vrijeme

Popis Tommy trgovina i njihovo radno vrijeme na blagdan Tijelova možete provjeriti OVDJE.

Radno vrijeme šoping centara

Trgovine, kino, casino i svi ugostiteljski objekti u Arena Centru radit će po redovnom radnom vremenu.

Ne rade Fina, javni bilježnik, banka i pošta. Detaljnije možete vidjeti OVDJE.

City Center one West, City Center one East te City Center one Split na blagdan Tijelova rade prema redovnom radnom vremenu.

Pošta i Fina (i banka u City Center one Split) bit će zatvorene zatvorene.

Osječka Portanova radit će prema redovnom radnom vremenu, a pošta neće raditi. Detaljnije možete pogledati OVDJE.