RADNE NEDJELJE
Planirate u kupovinu? Provjerite popis trgovina i trgovačkih centara koji rade ove nedjelje
PišeV. S.,
08. srpnja 2026. @ 11:00
Donosimo popis trgovina i šoping-centara koji su otvoreni ove nedjelje.
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Kako biste izbjegli gužve, lakše isplanirali vikend i na vrijeme obavili nabavku, u donosimo detaljan popis otvorenih lokacija s točnim adresama i radnim vremenom razvrstanim po gradovima.
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Koje trgovine i trgovački centri otvaraju vrata ove nedjelje, 12. srpnja provjerite u nastavku, a detaljan popis pronađite na radne-nedjelje.
Superkonzum
Zagreb:
- Samoborska cesta 102, Zagreb (08:00-20:00)
Osijek:
- Trg Ante Starčevića 10, Osijek (08:00-18:00)
- Ulica hrvatske republike 21, Osijek (08:00-18:00)
- Opatijska 26F, Osijek (08:00-18:00)
Split:
- Kralja Držislava 22, Split (07:00-21:00)
Kaufland
Zagreb:
- Barutanski jarak 54, Zagreb-Barutanski Jarak (07:00-21:00)
- Planinska 2F, Zagreb Peščenica (07:00-21:00)
- Julija Knifera 1, Zagreb Središće (07:00-21:00)
- Kneza Branimira 119, Zagreb Ravnice (07:00-21:00)
- Zagrebačka cesta 136, Zagreb Zagrebačka 136 (07:00-21:00)
- Jablanska ulica br. 80, Zagreb - Jablanska (07:00-21:00)
- Ul. Karela Zahradnika 16a, Zagreb Sloboština (07:00-21:00)
- Vile Velebita 6, Zagreb St. Grad (07:00-21:00)
- Jaruščica 6, Zagreb Blato (07:00-21:00)
- Antuna Šoljana 43, Zagreb Jankomir (07:00-21:00)
- Ventilatorska cesta 1, Zagreb Lučko (07:00-21:00)
- Bistrička 6, Zagreb Sesvete (07:00-21:00)
Rijeka:
- Osječka 39, Rijeka Škurinje (07:00-21:00)
- Zametska 44, Rijeka Zamet (07:00-21:00)
Osijek:
- Svilajska ulica 37, Osijek (07:00-20:00)
- Josipa Reihl-Kira 40, Osijek (07:00-20:00)
Split:
- 114. Brigade 6, Split-Ravne njive (07:00-22:00)
- Poljička cesta 34, Split-Trstenik (07:00-22:00)
Lidl
Zagreb:
- Dubrava 33, 10000 Zagreb (08:00-21:00)
- Velimira Škorpika 25, 10000 Zagreb (08:00-18:00)
- Kobiljačka cesta 54, 10360 Zagreb (08:00-18:00)
Osijek:
- Zeleno polje 8 A, 31000 Osijek (08:00-18:00)
Split:
- Put Lore 4, 21000 Split (08:00-21:00)
- Kralja Držislava 24, 21000 Split (08:00-23:00)
Plodine
Rijeka:
- Ulica Trninina 3, Rijeka (07:00-21:00)
- Labinska ulica 51A, Rijeka (07:00-22:00)
Interspar
Zagreb:
- Jankomir 33., Zagreb (07:00-21:00)
Rijeka:
- Ulica Maria Gennaria 18, Rijeka (07:00-21:00)
Osijek:
- Svilajska 31a, Osijek (09:00-21:00)
Split:
- Josipa Jovića 93, Split (08:00-22:00)
Tommy
Rijeka:
- Braće Stipčić 3, Rijeka (07:00-13:00)
- Kvaternikova 65, Rijeka
Split:
- Put Brda 13, Split
- Šibenska 9, Split
- Varaždinska 3 A, Split
- Matoševa 29, Split
- Zoranićeva 5, Split
- Miroslava Krleže 1, Split
- Držićeva 1, Split
- Matice Hrvatske 1, Split
- Hrvojeva 2, Split
- Dražanac 46 B, Split
- Svetog Petra 44, Split
- Šoltanska 12, Split
- Žnjanska ulica 4, Split
Eurospin
- Ljubljanska avenija 2D, Zagreb (07:00-21:00)
- Ulica Kralja Petra Svačića 3, Nova Gradiška (07:00-20:00)
- Kukuljanovo 350, Rijeka (07:00-21:00)
- Zagrebacka 52, Požega (09:00-19:00)
- Štrmac 303, Labin (08:00-21:00)
- Ulica Istarskih narodnjaka 17, Stop Shop, Pazin (08:00-21:00)
- Ulica Mate Vlašica 51A, Porec (08:00-22:00)
- Ulica Matije Gupca 59, Zadar (08:00-22:00)
- Ulica Rimske centurijacije 100, Pula (07:30-22:00)
- 4. Gardijske Brigade 1, Zadar (08:00-22:00)
- Stop shop, Ðakovo (08:00-14:00)
- Žutska ulica broj 1, Biograd (08:00-21:00)
- Južna magistrala 3, Šibenik (07:00-21:00)
- Ulica sv. Franje Asiškog 83A, Metković (07:00-21:00)
Trgovački centri otvoreni ove nedjelje
- City Center One Zagreb West (09:00-21:00)
- Supernova Sisak East (09:00-14:00)
- Stop shop Ludbreg (09:00-14:00)
- Supernova Požega (09:00-19:00)
- Stop shop Gospić (09:00-14:00)
- Stop shop Labin (09:00-14:00)
- Stop shop Pazin (09:00-14:00)
- Supernova Slavonski Brod (09:00-14:00)
- Galerija Poreč (07:00-22:00)
- Hey Park Zadar (08:00-21:00)
- Supernova Zadar (09:00-22:00)
- Max City Pula (09:00-21:00)
- Supernova Šibenik (08:00-21:00)
- Dalmare Šibenik (09:00-21:00)
- Stop shop Kaštel Sućurac (09:00-14:00)
- Portanova Osijek (09:00-21:00)
- Mall of Split (09:00-21:00)