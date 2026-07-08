Planirate u kupovinu? Provjerite popis trgovina i trgovačkih centara koji rade ove nedjelje

Kako biste izbjegli gužve, lakše isplanirali vikend i na vrijeme obavili nabavku, u donosimo detaljan popis otvorenih lokacija s točnim adresama i radnim vremenom razvrstanim po gradovima.

Koje trgovine i trgovački centri otvaraju vrata ove nedjelje, 12. srpnja provjerite u nastavku, a detaljan popis pronađite na radne-nedjelje.

Superkonzum

Zagreb:

Samoborska cesta 102, Zagreb (08:00-20:00)

Osijek:

Trg Ante Starčevića 10, Osijek (08:00-18:00)

Ulica hrvatske republike 21, Osijek (08:00-18:00)

Opatijska 26F, Osijek (08:00-18:00)

Split:

Kralja Držislava 22, Split (07:00-21:00)

Kaufland

Zagreb:

Barutanski jarak 54, Zagreb-Barutanski Jarak (07:00-21:00)

Planinska 2F, Zagreb Peščenica (07:00-21:00)

Julija Knifera 1, Zagreb Središće (07:00-21:00)

Kneza Branimira 119, Zagreb Ravnice (07:00-21:00)

Zagrebačka cesta 136, Zagreb Zagrebačka 136 (07:00-21:00)

Jablanska ulica br. 80, Zagreb - Jablanska (07:00-21:00)

Ul. Karela Zahradnika 16a, Zagreb Sloboština (07:00-21:00)

Vile Velebita 6, Zagreb St. Grad (07:00-21:00)

Jaruščica 6, Zagreb Blato (07:00-21:00)

Antuna Šoljana 43, Zagreb Jankomir (07:00-21:00)

Ventilatorska cesta 1, Zagreb Lučko (07:00-21:00)

Bistrička 6, Zagreb Sesvete (07:00-21:00)

Rijeka:

Osječka 39, Rijeka Škurinje (07:00-21:00)

Zametska 44, Rijeka Zamet (07:00-21:00)

Osijek:

Svilajska ulica 37, Osijek (07:00-20:00)

Josipa Reihl-Kira 40, Osijek (07:00-20:00)

Split:

114. Brigade 6, Split-Ravne njive (07:00-22:00)

Poljička cesta 34, Split-Trstenik (07:00-22:00)

Lidl

Zagreb:

Dubrava 33, 10000 Zagreb (08:00-21:00)

Velimira Škorpika 25, 10000 Zagreb (08:00-18:00)

Kobiljačka cesta 54, 10360 Zagreb (08:00-18:00)

Osijek:

Zeleno polje 8 A, 31000 Osijek (08:00-18:00)

Split:

Put Lore 4, 21000 Split (08:00-21:00)

Kralja Držislava 24, 21000 Split (08:00-23:00)

Plodine

Rijeka:

Ulica Trninina 3, Rijeka (07:00-21:00)

Labinska ulica 51A, Rijeka (07:00-22:00)

Interspar

Zagreb:

Jankomir 33., Zagreb (07:00-21:00)

Rijeka:

Ulica Maria Gennaria 18, Rijeka (07:00-21:00)

Osijek:

Svilajska 31a, Osijek (09:00-21:00)

Split:

Josipa Jovića 93, Split (08:00-22:00)

Tommy

Rijeka:

Braće Stipčić 3, Rijeka (07:00-13:00)

Kvaternikova 65, Rijeka

Split:

Put Brda 13, Split

Šibenska 9, Split

Varaždinska 3 A, Split

Matoševa 29, Split

Zoranićeva 5, Split

Miroslava Krleže 1, Split

Držićeva 1, Split

Matice Hrvatske 1, Split

Hrvojeva 2, Split

Dražanac 46 B, Split

Svetog Petra 44, Split

Šoltanska 12, Split

Žnjanska ulica 4, Split

Eurospin

Ljubljanska avenija 2D, Zagreb (07:00-21:00)

Ulica Kralja Petra Svačića 3, Nova Gradiška (07:00-20:00)

Kukuljanovo 350, Rijeka (07:00-21:00)

Zagrebacka 52, Požega (09:00-19:00)

Štrmac 303, Labin (08:00-21:00)

Ulica Istarskih narodnjaka 17, Stop Shop, Pazin (08:00-21:00)

Ulica Mate Vlašica 51A, Porec (08:00-22:00)

Ulica Matije Gupca 59, Zadar (08:00-22:00)

Ulica Rimske centurijacije 100, Pula (07:30-22:00)

4. Gardijske Brigade 1, Zadar (08:00-22:00)

Stop shop, Ðakovo (08:00-14:00)

Žutska ulica broj 1, Biograd (08:00-21:00)

Južna magistrala 3, Šibenik (07:00-21:00)

Ulica sv. Franje Asiškog 83A, Metković (07:00-21:00)

Trgovački centri otvoreni ove nedjelje