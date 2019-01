Osim goriva, ove će godine poskupjeti i plin. No, kako sada stvari stoje, do kraja zime grijat ćemo se po trenutačnim cijenama. Ipak, u sektoru energetike moglo bi postati jako vruće pošto su radnici najavili nove aktivnosti protiv prestanka prerade nafte u Sisku. Ministar energetike Tomislav Ćorić rekao je da toj odluci nema alternative.

Dok struja ove godine ne bi trebala biti skuplja, isto se ne može sa sigurnošću reći i za plin.

"Do kraja ogrijevne sezone neće doći do korekcije cijene plina. Međutim, cijena plina koja ide prema kućanstvima, od HEP plina kao zajamčenog distributera, niža je od tržišne cijene plina. U tom kontekstu, ako ne dođe do promjene cijene na tržištu, doći će do korekcije", rekao je ministar energetike Tomislav Ćorić.

Cijene neće ići gore barem do travnja, a još se ne zna koliko će onda rasti. No, zna se da će se prerada nafte u sisačkoj rafineriji obavljati do kraja lipnja. Nakon toga se očekuje proces tranformacije.

"Takva poslovna odluka, barem iz moje perspektive, nema alternativu, bez obzira je li RH vlasnik 44 posto, ili vlasnik 100 posto dionica Ine", rekao je Ćorić.

Na njegovu su izjavu reagirali radnici Rafinerije nafte Sisak, koji su najavili okupljanje nezadovoljnih radnika.

"Nije nam jasno čime ministar to potkrepljuje jer sam siguran da nema niti jedan izračun. Podsjetit ću da nismo mogli vjerovati Mađarima 2003., kada smo imali potpisan ugovor. Kako bismo onda mogli vjerovati ovakvim obećanjima?", rekao je Predrag Sekulić, koordinator Stožera za obranu Rafinerije nafte Sisak.

"Zahtijevamo da nas se primi i da se sasluša naša strana, što Vlada nije napravila. Dakle, želimo pokazati svoje podatke i usporediti ih s onima iz Ine. Isto tako, želimo poslati poruke da smo još uvijek tu, da smo jaki, i da znamo za što se borimo", rekao je Sekulić te dodao da je ovo "jedina hrvatska vlada koja nas nije primila".

Transformacijski proces u Ini neće ići od danas do sutra, i budući poslovni plan Ine afirmira ostanak između 40 i 50 posto radnika. Ministar Ćorić rekao je da "sudbina i budućnost" radnika "ni na koji način neće biti dovedena u pitanje".

