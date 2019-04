Radnički sindikat Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje organizirao je prosvjed.

Radnici HZMO-a prosvjeduju ispred Tvrtkove 5 u Zagrebu. Prosvjednici poručuju - situacija je postala neizdrživa, premalo je ljudi, preniske su plaće, a na kraju će to osjetiti građani.

Višnja Stanišić, predsjednica Radničkog sindikata HZMO-a kazala je da je prosvjed organiziran kako bi se upozorila javnost na tešku situaciju koju prolaze radnici u HZMO-u. "I to zbog loše organizacije posla, a što će u konačnici osjetiti naši korisnici usluga jer u ovakvoj situaciji, u kakvoj se sada Zavod nalazi, je vrlo teško raditi", poručila je Stanišić.

Radnici koji su izašli na ulicu traže da se organizacija posla promijeni te da se "napokon ljudi koji rade na 'provedbenim' i normiranim poslovima barem izjednače s omjerom onih koji rade na nenormiranim radnim mjestima", navela je te pojasnila da je trenutni omjer 60:40 u korist onih koji su na nenormiranim radnim mjestima.

"Upravo 'provedba' je ono zbog čega Zavod postoji, a to je donošenje Rješenja o mirovini i sve ono prije što do toga dovodi kako bi se do rješenja došlo", istaknula je.

Stanišić navodi da su plaće u Zavodu izuzetno male: "Satnica u Zavodu je manja nego satnica studenta preko Student-sevisa. Znači kad mladi čovjek dođe raditi u Zavod, on nakon mjesec dana ode jer kaže da mu je povoljnije i isplativije prodavati cipele u trgovini nego ovdje raditi i biti pod vječnim pritiskom".

Kaže i kako je zapošljavanje mladih ljudi postalo gotovo nemoguće jer su plaće katastrofalne, a broj ljudi u 'provedbi' se iz dana u dan smanjuje. Stanišić tvrdi da su sindikalisti pokušali razgovarati s ravnateljem HZMO-a i predstavnicima Upravnog vijeća.

U tri navrata su, kaže, pokušali dogovoriti sastanak i s ministrom rada i mirovinskog sustava Markom Pavićem, no on im se nije odazvao. Prosvjedom upozoravaju javnost na događanja u Zavodu kako građani "ne bi mislili da namjerno ne žele raditi".

"Mi želimo raditi i biti prava uslužna djelatnost našim korisnicima, ali nam to onemogućava loša organizacija i mnoge druge stvari koje se u Zavodu događaju", pojasnila je.

Prosječna plaća u Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje je 6601 kuna.

"S tim da je veliki broj radnika s visokom stručnom spremom. Mladi radnik kad dođe u Zavod raditi s visokom stručnom spremom - plaća mu je 5000 kuna", ističe Stanišić i dodaje da s takvom plaćom teško da netko može zasnovati obitelj ili kupiti stan.

Uzrok ove situacije vidi u kontinuiranom smanjivanju plaća i dugogodišnjoj zabrani zapošljavanja.

"Nije se vodilo računa koliko ljudi treba u 'provedbenim' poslovima i procesima i sada smo došli tu gdje jesmo. Došla je situacija da nema radnika. Slična situacija je i u Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje i Ministarstvu unutarnjih poslova. Ljude koji rade na poslovima koji se vide mnogi naši građani nazivaju 'uhljebima'. Nisu oni uhljebi, uhljebi su nevidljivi i upravo zbog njih imamo takvih problema kao što imamo", zaključila je Stanišić.