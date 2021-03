Predsjednik stranke Reformista i kandidat za novi mandat na čelu Varaždinske županije Radimir Čačić u razgovoru za DNEVNIK.hr potvrdio je kako je s predsjednikom RH Zoranom Milanovićem razgovarao na temu Vrhovnog suda.

Predsjednik mu je, kaže, rekao da za čelo tog tijela namjerava predložiti žensku osobu.

Informaciju koju je dobio od predsjednika, iznio je i na današnjem sastanku vladajuće koalicije. Reakcija sudionika sastanka na informaciju s Pantovčaka, kaže Čačić, nije bilo.

Nagađa se kako je riječ o prof. dr. sc. Zlati Đurđević, predstojnici Katedre za kaznenoprocesno pravo Pravnog fakulteta u Zagrebu.

Odvjetnica povukla kandidatutu

Podsjetimo, iz izbora za predsjednika Vrhovnog suda svoju kandidaturu u ponedjeljak je povukla odvjetnica Lidija Horvat. U dopisu Državnom sudbenom vijeću obrazložila je svoj potez poručivši kako "ne želi sudjelovati u cirkusu u koji se izbor pretvorio".

"Očigledno je da se ovdje ne radi o izboru najboljeg i najkvalitetnijeg kandidata kao što je jasno i da se neće poštivati procedura predviđena zakonom. Stoga mi moje profesionalne i moralne osobine ne dozvoljavaju da u takvom postupku sudjelujem", navela je Horvat u dopisu.

Milanović: "Plenković i ja ćemo razgovarati o osobi"

Ona se, kao jedna od troje kandidata, ranije prijavila na javni poziv Državnog sudbenog vijeća koje je, prema Zakonu o sudovima, kandidature proslijedilo Uredu predsjednika RH Zorana Milanovića. Uz Horvat kandidature su podnijeli i aktualni predsjednik Vrhovnog suda Đuro Sessa i odvjetnik Šime Savić.

Predsjednik je potom izjavio da neće podržati nikoga od prijavljenih. I dok je saborska većina, kao i dio oporbe, isticala da se izbor novog čelnika Vrhovnog suda mora provesti prema Zakonu o sudovima, s Pantovčaka su naknadno poručili da predsjednik neće odustati od svog ustavnog prava da Saboru predloži kandidata za predsjednika Vrhovnog suda te da će to biti osoba koja je spremna uvesti promjene u sudstvo čijim je trenutnim stanjem nezadovoljan velik dio građana.

"Ja ću vrlo vjerojatno gospodina Plenkovića, tijekom ožujka, rekao bih, vrlo brzo upoznati sa svojim prijedlogom za tu osobu. I na kraju ćemo razgovarati o osobi", dodao je.

"Mene će zanimati mišljenje gospodina Plenkovića, a svoje mišljenje neka on podijeli s HDZ-om. Ali on ne predlaže, predlažem ja. Inače se nećemo dobro razumjeti jer ću se ja onda analogno početi uplitati i imati grandiozne vikend-snove o stvarima koje su u njegovoj nadležnosti, ja to ne radim", rekao je Milanović komentirajući pitanje Vrhovnog suda u utorak u Istri.