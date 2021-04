Kročite li u interijere na kojima su radili Gustav Gabrek ili Josip Bijelić, sigurno će vas uhvatiti onaj wow efekt jer ono što oni od drva mogu napraviti često graniči s umjetnošću. Iako možda za njih niste čuli, vrlo je vjerojatno da ste njihov rad već negdje vidjeli i s oduševljenjem uzdahnuli.

Čim smo ušetali u radionicu KG Monta u Svetoj Nedelji osjetili smo ugodan miris drva. Tamo nas je dočekao najmlađi član obiteljskog posla Gustav Gabrek. Njegov otac Kruno poslovanje je pokrenuo prije 20-ak godina, a u posao je s vremenom uveo oba sina.

''Bavimo se uglavnom lameliranom građom, odnosno konstrukcijama od lamelirane građe. Počeli smo s drvenim pergolama i sjenicama, a posljednjih nekoliko godina radimo i veće projekte'', objašnjava mladi magistar inženjer drvne tehnologije Gustav Gabrek.

Drvena konstrukcija na svodu terminala u Splitu samo je dio njihova portfolija

Prvi veliki projekt bila im je drvena konstrukcija na svodu novog terminala Zračne luke Split. Upravo su oni zaslužni za najimpresivniji dio interijera koji svakom prolazniku vuče pogled u zrak.

''Na tom smo projektu imali oko tisuću kvadratnih metara krovne konstrukcije od lameliranog drva. To smo samo montirali, a imali smo uz to i tri tisuće kvadratnih metara spuštenog stropa koji smo proizveli i montirali. To je za sada najkompleksniji projekt koji smo imali i trajao je dvije i pol godine. Nakon što smo završili projekt, osjećaj je bio poprilično dobar jer su te dvije godine bile i dosta stresne. Osjetili smo ponos i sreću'', prisjeća se Gustav.

Drvene ležaljke KG Monta (Foto: Nova Studio)

Upravo zahvaljujući tom projektu na njihovu su adresu počeli pristizati novi zahtjevi. Trenutačno rade na izvođenju drvene kuće od 280 m2 i to je prva takva kuća koju rade po principu ključa u ruke. ''Kuća je dosta kompleksna, iako veličinom i po količini građe nije zahtjevna kao projekt u Splitu.''



Uz to KG Mont završava dva veća projekta: ''Jedan je fasada na drvnom centru u Gradištu, a drugi je Veteranski centar u Šibeniku, gdje radimo kompletnu drvenu konstrukciju.''

Očaravajući namještaj i elementi po mjeri njihova su specijalnost

Sedamdesetak kilometara dalje u novom prostoru u Križu dočekao nas je Josip Bijelić. Josip je drvni tehnolog koji se bavi projektiranjem namještaja i pripremom proizvodnje u firmi Japa.

''Meni je najzanimljivije kad radim nešto što nikada prije nisam radio i pokušavam smisliti neko novo rješenje'', kazao je Josip Bijelić, a radio je sve – od namještaja za kuhinje, spavaće sobe, ormare, šankove do namještaja za trgovine i zidnih obloga.



Josip je dakle spona između naručitelja i proizvodnje, on je zadužen da svojim rješenjem i 3D prikazom predstavi proizvod klijentu, a zatim odradi pripremu za proizvodnju. No ponekad je taj proces skraćen jer dobiju gotovo rješenje: '' U tom slučaju pripremamo proizvodnju prema tome kako je investitor tražio. Moj je zadatak u tom slučaju između ostalog odabir materijala ako traženi materijal ne postoji na našem tržištu ili je dug rok isporuke.''

Josip Bijelić uživa u projektiranju Foto: Nova Studio

Glavni dio posla koji Josip u sklopu svoje firme trenutačno odrađuje jest za potrebe opremanja sisačke bolnice. ''Sad radimo elemente za bolnicu. Ti su elementi trenutačno u proizvodnji i sad se odrađuju na strojevima, nakon čega slijedi sklapanje i priprema za montažu.''

Drvo je materijal koji nema granica

Kad Josipa i Gustava upitate zašto drvo i kako to da su se odlučili graditi karijeru u tom smjeru, reći će vam da o tome nisu morali misliti dvaput.

''Drvo je živi materijal i jako je ugodno za rad. Promijenite vrstu drva iz hrasta u jasen i promijeni se apsolutno sve. Svojstva se promijene, promijeni se način na koji se obrađuje, promijeni se način na koji se lakira, završava, a promijeni se nekako i duša samog proizvoda. Prema tome, drvo nema granica'', kazao nam je Gustav, koji je interes prema tom prirodnom materijalu naslijedio od oca i brata.

''Nakon što su brat i otac razvili posao s drvom, ja sam htio upisati neki tehnički fakultet i jedino logično bilo mi je upisati Fakultet šumarstva i drvne tehnologije, smjer Drvne tehnologije, i to sam i diplomirao. Tijekom studija mi se još više pojačala ljubav prema drvu i sad radim u struci koju volim'', kazao je Gustav te dodao: ''Na fakultetu je po meni najvažnije naučiti učiti. Sada kada naletim na neki problem, znam da taj problem nije nerješiv. Mogu računati na to da kontaktiram s bilo kojim profesorom s fakulteta i znam da će mi biti voljan pomoći ili s druge strane znam gdje pronaći literaturu. Uvelike mi je pomogla i terenska nastava da vidim apsolutno sve vezano uz drvo. Naša radionica nema pilanu ni lakirnicu, a fakultet mi je omogućio da se upoznam sa svime što će mi potencijalno trebati u budućnosti.''

Za njega je obrada drva i posao i hobi, a sve to ima posebnu čar jer interes dijeli s bratom Grgurom. ''Uz sve ovo vezano uz lameliranu građu, brat ima Youtube kanal pod nazivom Lignum, koji nam daje mogućnost da mimo radnog vremena provodimo i neke svoje projekte. Jedan od tih projekata je i projekt s električnim gitarama koji smo počeli i moram reći da je nakon posla uživancija raditi do navečer.''

Gustav Gabrek u slobodno vrijeme radi električne gitare od materijala koji najviše voli (Foto: Nova Studio)

Interes prema drvu i Josipa je nagnao da završi. ''To je nešto što me oduvijek zanimalo,i htio sam se nekako razvijati u tom smjeru. To me uvijek privlačilo i ostalo je tako sve do danas'', kazao je Josip te dodao: ''U startu nisam razmišljao da bih radio tehničku pripremu, no kako sam počeo s tim, to mi se svidjelo, pa sam ostao u tome i taj mi je dio dan-danas najzanimljiviji.''

''Drvo je izvrsno i u kombinaciji s drugim materijalima. Njegova je prednost što se može dobro nadopunjavati s drugim materijalima, sa staklom, kamenom i drugim prirodnim materijalima. Može izgledati zanimljivo i u kombinaciji s metalom. To mu daje mogućnost da uvijek izgleda moderno. Zbog teksture i boje ono nikad neće izgubiti na svojoj atraktivnosti'', objasnio je Josip.

Svoj posao voli i jer ima prilike raditi s profesionalcima iz drugih domena. ''Jako je lijepo surađivati s ljudima čije je znanje dostiglo veliku razinu. Ja se trudim biti što bolji i isto tako pomoći drugima u mom području.''

Ipak, najveća mu je nagrada zadovoljstvo klijenta. ''Jako je lijep osjećaj kada završiš projekt. Dobro je i kad dobiješ povratnu informaciju ekipe s montaže da je stranka zadovoljna, to je stvarno motivirajuće za dalje.''

Sadržaj je napravljen u produkciji Nova Studija, native tima Nove TV, u suradnji s partnerom Fakultet šumarstva i drvne tehnologije po najvišim profesionalnim standardima.