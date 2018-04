Povodom Svjetskog dana svjesnosti o autizmu u Zagrebu su u zrak pušteni plavi baloni kako bi se obilježio dan svih osoba koje pate od tog poremećaja.

U Hrvatskoj od autizma pati 12 tisuća osoba. Kako bi se lakše uključili u društvo te kako bi im život bio što kvalitetniji i ugodniji, predstavljen je edukativni program pod nazivom "3 koraka".

"Njima je potrebna podrška 24 sata, 365 dana, a za to su potrebni ljudi, za to je potrebno zapošljavanje. Ne možemo imati stambene zajednice ako nema kadra, ne može se pružati usluga rane intervencije ako se ne zapošljava kadar, a to su rehabilitatori, to vam je struka koju generira samo Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet u Zagrebu", rekla je Lidija Penko, predsjednica Saveza udruga za autizam Hrvatske.