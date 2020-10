Predsjednik SDSS-a Milorad Pupovac izjavio je u petak, u vezi uhićenja dvojice Srba za ratni zločin na Ovčari, kako nije rješenje da se "preostali Srbi u Hrvatskoj drže taocima i zečevima za odstrjel", već da se Zagreb i Beograd dogovore i nađu rješenja za problem ratnih zločina.

"Ne želimo da nitko tko je nedužan bude proglašavan i tretiran kao ratni zločinac, a svatko za koga postoje nepobitni i jasni dokazi treba se suočiti s tim i pravda mora odraditi svoje", rekao je Pupovac na konferenciji za novinare ocijenivši kako se u Hrvatskoj formira javno mišljenje "da su ljudi unaprijed krivi i da Srbi ne mogu biti ne krivi".

SDSS sumnja u objektivnost i nepristranost u slučaju Negoslavci

SDSS izražava sumnju u objektivnost i nepristranost u slučaju uhićenja u Negoslavcima jer je riječ o ljudima koji nisu do sada bježali od pravde "kao što su neki s hrvatske strane bježali od pravde zbog zločina počinjenih prema Srbima", rekao je.

Pupovac je poručio kako on i saborska zastupnica SDSS-a Dragana Jeckov nisu sazvali konferenciju kako bi zataškali zločine koje su pojedini Srbi ili srpske grupacije počinili prema Hrvatima, uključujući i Ovčaru, ali znaju da su hrvatsko pravosuđe i politika "obilno i masovno zataškavali zločine počinjene prema Srbima".

"O tome više nećemo šutjeti, pa makar to poremetilo najbolje tokove koje smo poduzeli posljednjih godina, a to je pomirenje između Hrvata i Srba na najbolnijim mjestima", poručio je rekavši kako se ne može raditi "službene procese" na osnovu privatnih istraga, za što postoji mogućnost da je riječ u slučaju uhićenja u Negoslavcima.

Kazao je kako hrvatska javnost očito ne zna da je pred specijalnim sudom za ratne zločine u Beogradu više od deset ljudi osuđeno na drakonske kazne za zločin na Ovčari.

"Ovdje se stvara dojam da nitko nije osuđen i da upravo ovdje u Negoslavcima treba uhvatiti one koji trebaju biti krivi za sve. To je pogrešno, i politički, i novinarski, i zakonski i pravosudno, i to nije pravda", rekao je Pupovac dodavši da je i za Srbe bolno to što se dogodilo na Ovčari.

Zapitao je radi li se nešto po prijavama za zločine nad Srbima. "Je li netko odgovarao za ubojstva ljudi koji su bježali nakon Bljeska kod sela Nova Varoš? Gotovo stotinu ljudi, gdje se krv cisternama čistila nakon toga zločina. Je li netko odgovarao za napad na izbjegličku kolonu na Petrovačkoj cesti, na bosanskoj strani već tada", pitao je Pupovac.

Politički predstavnici Srba bili su u Gruborima i Varivodama a nisu pitali ni Medveda, ni Milanovića, niti Plenkovića tko će odgovarati za to, "nisu pokazivali prstom, niti radili privatne istrage".

Ustvrdio je kako već gotovo 30 godina čini sve kako bi Hrvatsku izvukao iz rata, ali u danima kao što su ovi nema partnera za to.

Rješenje je da Zagreb i Beograd sjednu i počnu razgovarati

"Rješenje nije da se preostali Srbi u Hrvatskoj drže taocima i zečevima za odstrjel po kaznama za ratne zločine. Rješenje je da Zagreb i Beograd sjednu i počnu razgovarati o tome i nađu rješenje. Znam da su barem jedna od tih vrata otvorena", poručio je Pupovac.

Ustvrdio je da on nije neprijatelj Hrvatske i uzda se i to da će ipak početi razgovori između Zagreba i Beograda kako više ne bi stradao nitko tko je nedužan.

Saborska zastupnica SDSS-a Dragana Jeckov založila se da se bez pravomomoćne presude ne donose bilo kakvi zaključci o slučaju Negoslavci. Istrazi treba omogućiti da posao obavi profesionalno i ne podliježe raznim službenim i neslužbenim pritiscima.

"Pozivam sve istražne organe da s jednakim intenzitetom nastave davno zaboravljene istrage o nestancima Srba u Vukovaru", rekla je Jeckov dodajući kako "lice pravde mora biti jednako za sve".