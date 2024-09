Pula na pragu važnog vojnog projekta, gradonačelnik negoduje: "Želimo mir u gradu"

Pulski gradonačelnik Filip Zoričić protivi se zaglušujućoj buci borbenih aviona.



"Zato što želimo mir u gradu, jer svaka ta asocijacija na rat, avione, nije ugodna za čuti. Jedan oblik edukacije, da dođu ročnici u Pulu, da dođu francuski časnici na edukaciju naših vojnika ili obratno je prihvatljivo. Ali sve što će imati izrazitiji zvuk nije prihvatljivo za grad", rekao je Zoričić.



Ni IDS ne želi militarizaciju Istre.



"Nisam vidio nikakvu službenu informaciju, nadamo se da do toga neće doći, ali sigurno ćemo se boriti protiv toga da se ponovno vrati vojni aerodrom u funkciju", rekao je Dalibor Paus, predsjednik IDS-a.



Ono o čemu oni, kako tvrde, nemaju službene informacije, potvrđuju Dnevniku Nove TV i u francuskom veleposlanstvu, ali i Ministarstvu obrane. I ovdje će se obučavati vojni piloti borbenih zrakoplova. Na letjelicama koje su naprednije od onih koje država ima i na kojima se sada školuju za Rafale.



"Avion na kojem bi se provodila obuka bio bi Pilatus PC-21 i ono što je posebno važno, taj avion ne bi bio bučan. Nema bojazni da bi ti avioni stvarali buku nad Pulom. Razina buke je zanemariva i ispod svake razine buke civilnog putničkog aviona. Za sada nije definiran datum uspostave Središta za obuku pilota, no obje strane su iskazale interes da se ugovor potpiše", priopćili su iz MORH-a.



O ugovoru se još pregovora, kažu u MORH-u i detalji mogućeg projekta nisu u fazi u kojoj bi ih mogli prezentirati javnosti. Ipak, neslužbeno se može doznati da bi, bude li sve po planu i dogovoru, Francuska nabavila školske avione, Hrvatska osigurala lokaciju.



Nastavak je to zajedničke suradnje, nakon povratka svih hrvatskih pilota s obuke. "To što čujete u zraku, jeste malo demagogija, zvuk slobode, ali tako je. Znam što znači ta sloboda, jer sam u tome i sudjelovao", rekao je Ivan Selak, umirovljeni pilot HRZ-a.



Ivan Selak danas je u mirovini i ne leti, ali smatra da je Pula idealnije i bolje rješenje od Zagreba, gdje su sada Rafali. "Koji to glavni grad ima borbenu eskadrilu koja je smještena u 150 sa 150 metara? Je li imate eskadrilu koja na aerodromu poštuje rastresit raspored? Kad bih bio protivnik ove države onda bi uredio zrakoplovnu bazu Franjo Tuđman vojni dio kako je sad uređena. Kad bih bio protivnik", rekao je.



S protivnicima u Istri koje tek trebaju dobiti na svoju stranu još su na početku.



