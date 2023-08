Psihijatrica o onima koji su lajkali prijenos ubojstva: ''Dio agresivnosti vjerojatno imaju i oni''

Reporterka Dnevnika Nove TV, Petra Buljan, razgovarala je s Aldenitom Matić, liječnicom zagrebačke klinike za psihijatriju Vrapče o ubojstvu u kojem je bodibilder Nermin Sulejmanović ubio troje ljudi.

Dr. Matić, i sami ste mi ranije u razgovoru rekli da je i Vas šokirao ovaj događaj?

"Događaj je stvarno užasan, ja bih izrazila sućut svim obiteljima koje su izgubile članove u ovom užasnom činu", rekla je dr. Matić.

Što se dogodi s osobom koja osim što odluči učiniti takvo nešto, odluči to prenositi i putem društvenih osoba?

"Osobu ne mogu komentirati jer ne znam ništa o njemu, ali generalno, očito je trebao dodatnu pažnju za ovaj svoj čin. Moguće je i da neke osobe to rade pod utjecajem psihoaktivnih stvari koje ih gurnu i smanje mogućnost kontrole", poručila je doktorica.

Neki ljudi su sam video ubojstva lajkali. Je li to ta potvrda koju je netko tražio i zašto to ljudi uopće rade, otkud to dolazi?

Naravno da mi je teško procijeniti motivaciju ljudi koji to lajkaju, ali očito nekakav njihov dio bude potaknut u takvom gledanju, dio agresivnosti vjerojatno imaju i oni. Na neki način ih to stavlja u poziciju sudionika, a zaštićeni su, nemaju odgovornost, a na neki način sudjeluju. Dio ljudi bi vjerojatno lajkao, a ne usude se pod pravim imenom jer ipak imaju dovoljno kritičnosti da znaju da to nije socijalno poželjno.

