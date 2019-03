Doktor Herman Vukušić u predavanjima Ane Bučević, profesorice kineziologije vidi elemente nadrilječništva. O tome je s njim razgovarala reporterka Dnevnika Nove TV Sanja Vištica.

Što je Vama sporno u njezinim predavanjima?

Prijavio sam ono što mislim da bi moglo imati elemente za nadrilječništvo ministarstvu zdravstva i oni su dalje postupili. Ona u nekoliko svojih videa negira terapiju, posebice psihofarmatološku terapiju, Depresija će za nekoliko godina biti prva bolest čovječanstva. Neprimjereno je govoriti da se netko umjesto terapijom može izliječiti energentskim vibriranjem. Filozofija prebacivanja dogovornosti za svoje zdravlje, odnosno bolesti, da je bolestan zato što nije dovoljno sretan je pogubna za ljude koji imaju duševne bolesti.

Bučević tvrdi da na predavanjima ne daje medicinske savjete i da nikada nije rekla ljudima da im ne trebaju lijekovi da bi se izvukli iz depresije.

To je suprotno videima koje objavljuje. Ja sam prvi koji je to prijavio Ministarstvu zdravstva. Krajem prošle godine Andrea Latinović je reagirala kada se Bučević počela uključivati u dijeljenje medicinskih savjeta. Ja sam samo prvi koji je to prijavio nadležnima, ali nisam prvi koji je javno reagirao.

Rekla je da se ne bavi liječenjem bolesti.

Preporučio bih joj da prouči osnovu liječničke zakletve u kojoj piše da se niti liječnik ne smije baviti onime za što nije osposobljen. Nemam ništa protiv toga da se ona bavi life coachingom, ali neka iz svog vokabulara izbjegava termine kao što su bolest, zdravlje, ozdravljenje, iscjeljenje, terapija. Za to nije educirana. Istinu o tome utvrdit će mjerodavni organi.

Imate li kakvu poruku?

Hrvatska je zemlja u kojoj su se opet javile ospice, roditelji odbijaju dati kemoterapiju misleći da će se djeca izliječiti nekim drugim putem. Mi se u povijesnom smislu vraćamo natrag što se tiče medicine. Nadam se da će reakcija Ministarstva zdravstva poboljšati svijest o cjelokupnoj zdravstvenoj skrbi i kvaliteti cijelog zdravstvenog sustava za sve nas. Zahvaljujem se Bučević na pozivu na predavanju i uzvraćam poziv, samo da ostane malo duže vrijeme.

