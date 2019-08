U Osijeku su psi lutalice napali ženu i izgrizli joj nogu do kosti. Ovo nije prvi put da su na tom području grada lutalice napale ljude koji su, kažu, nekoliko puta molili veterinare, Azile i policiju da sklone pse s ulice.

U osječkoj Rapskoj ulici ženu su u subotu napali psi lutalice i do kosti joj izgrizli nogu. Djelatnice Azila u ponedjeljak su pse uz teški napor pokupile ulice, piše Glas Slavonije. Napadnuta M. B. za portal je kazala da to nije prvi put da su psi nekoga napali te da su samo nekoliko dana ranije grizli jednog mladića.

Kako piše Glas Slavonije, M. B. su već ranije psi pokušali ugristi, no uspjela im je pobjeći. U subotu su je napali dok je bila u šetnji sa svojim psićem, kojeg je od napada pasa lutalica spasila tako što ga je brzo podigla u naručje.

''Ugrizli su još jednog čovjeka''

Sugovornica portala kaže da je više puta molila institucije da interveniraju i sklone pse s ulice, od policije, preko veterinara, do Azila. ''Još 1. kolovoza obećali su iz Azila da će doći uhvatiti pse. Navodno su bili, ali mi nismo nikoga vidjeli niti nam se tko obratio. Ovdje su još jednog čovjeka ugrizli, ali njega nisu jako, samo su ga malo zagrebli. I on je isto prijavio, pa su i taj dan obećali da će doći, ali nitko nam se nije javio. Suprug je zvao komunalca i on ga je tad uputio na Azil. Kada sam bila kod liječnika, rekao mi je da je još netko bio iz Rapske, znači da je još nekoga ugrizao'', priča napadnuta žena.

Iz Azila pokupili pse

Nakon događaja od subote, djelatnice Azila došle su pokupiti pse, no i njima su stvarali probleme jer ih je bilo teško uhvatiti. Ulovile su tri psa, od čega su dvije ženke. ''Hvala Bogu da su pohvatani i da napokon možemo na ulicu. Pa, zar se moramo bojati kada ljudi idu u crkvu ili u trgovinu da ćemo stradati od pasa?'' pita se M. B., koja je od liječnika dobila cjepivo jer se ne zna jesu li psi cijepljeni protiv bjesnoće.

Još jedna anonimna stanovnica za Glas Slavonije je prepričala svoj susret s psima. ''Čula sam lavež, a potom i vrisku. Vidim da su napali nasmrt preplašeno dijete, koje se nije moglo obraniti od nasrtaja. Istrčala sam s metlom i ‘povijala’ pse lutalice. A da vam kažem još nešto, da znate kako su opasni. Moj šogor je ostao gotovo bez prsta kad je jednog od njih pomazio jer ga je ščepao zubima”, ispričala je.

Vlasnik smješten u dom, a psi ostali na ulici?

M. B. kaže da ne zna čiji su psi, no pretpostavlja da je vlasnik muškarac koji je sada smješten u dom. "Navodno je jedan pas njegov, svi se prave blesavi, nitko ne zna čiji su psi. Nisu valjda svi njegovi. Prvi put su me napala četiri, a u subotu tri psa. Evo, policija je bila kod nas jutros, bili su i kada je suprug zvao, ali nitko nije reagirao pa da odvede pse, a to nisu psi, nego zvijeri, u tome je problem", priča M.B.