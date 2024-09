Prve polovice tjedna ne bi se posramio ni srpanj, a što onda slijedi? Detalje otkriva meteorolog Dnevnika Nove TV

Ima nešto fronti nad Europom, no one se nalaze daleko na zapadu i sjeveru kontinenta tako da neće još djelovati na Hrvatsku, bar ne u utorak i srijedu. Ostat će većinom sunčano i vruće.



Ujutro će u cijeloj zemlji biti sunčano, a i pretežno vedro. Malo oblaka bit će samo nad Dalmacijom i Likom. Do sedam sati može biti lokalne magle uz Unu i Savu. S obzirom na to da smo pod većinskim utjecajem anticiklone, strujanje je slabo, tako da vjetra gotovo i da neće biti, samo malo burina u Dalmaciji. A jutro na obali opet prilično toplo, oko 25 stupnjeva. Na kopnu znatno ugodnijih 15 do 18.



Drugi dio dana u središnjoj će Hrvatskoj biti sunčan i vruć, s najvišom temperaturom oko 33. Na jugu regije u popodnevnim satima pri tome postoji mala mogućnost za kraće, mjestimične pljuskove.



U Slavoniji, Baranji i Srijemu vruće i pretežno vedro, samo uz malo visokih i tankih oblaka. Vjetar će poslijepodne blago ojačati, no i dalje će biti samo slab, tek povremeno i umjeren, istočnih smjerova. Temperatura između 33 i 36.



U Istri i Primorju popodne će biti pretežno sunčano i vruće, ali uz više oblaka nego ujutro i ti oblaci će tijekom dana rasti, tako da lokalno može pasti poneki pljusak. Najvjerojatnije u unutrašnjosti Istre. U Gorskom kotaru i Lici nestabilnije i oblačnije, tamo je veća mogućnost za pljuskove, iako će i ovdje oni biti uglavnom lokalni i brzo prolazni. Na moru će puhati maestral, a temperatura će biti oko 33. U gorju slab vjetar i 28 do 31 stupanj.



U Dalmaciji će u utorak biti vruće i većinom sunčano. Ali u unutrašnjosti nestabilno, uz lokalne pljuskove, u utorak je velika vjerojatnost za njih, već nakon 13 sati. Poneki pljusak može doći i do obale, a navečer su moguć i na otocima. Sredinom dana će zapuhati maestral, a navečer prolazna bura. Temperatura će biti od 32 do 35.



More je i dalje ugodno za kupanje, između 25 i 27 Celzijevih stupnjeva. A vjerojatno će i još malo rasti sljedećih 10-ak dana zbog visokih temperatura zraka i puno sunčanog vremena.



Sunčevo zračenje je sve slabije. Približavamo se jesenskoj ravnodnevnici pa ćemo rjeđe imati vrlo visok UV indeks. U utorak će tako on biti umjeren do visok.

Vrijeme idućih dana

Od srijede do petka na kopnu sunčano i vruće. S time da je tad malo veća mogućnost za lokalne popodnevne pljuskove, osobito pred vikend. A i temperatura će se blago sniziti, sa slabim sjevercem, pa će u četvrtak i petak biti oko 30 što je ipak podnošljivije nego onih 33 u srijedu.



I na obali će biti sunčano i vruće sljedećih dana, a i prilično sparno. Maestral će puhati još u srijedu, a zatim će okrenuti na slabo jugo koje doprinosi tom sparnom osjetu. Temperatura će biti u vrlo blagom padu, noću i ujutro bit će oko 24, a danju oko 31.



Većinu će tjedna biti sunčano i vruće. Pri tome će druga polovina biti malo nestabilnija, uz veću mogućnost lokalnih pljuskova. Zato će i vrućina od četvrtka, malo popustiti.

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novaplus.hr.

Pročitajte i ovo Dragulj hrvatskog juga Grad u Hrvatskoj dobio titulu najekskluzivnije destinacije u Europi

Pročitajte i ovo Zaštita izvora Cetine Bulj rastjerao kupače i poručio: "Mafijo, neću vam bit' eksplotacijsko polje!"