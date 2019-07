Privatni iznajmljivači, vlasnici apartmana pa čak i neki hotelijeri žale se da su turističke brojke puno slabije nego lani u istom razdoblju. U Ministarstvu su promijenili strategiju pa će turističke rezultate objaviti tek u rujnu, a ne kao prijašnjih godina, na mjesečnoj razini.

Srce sezone u Crikvenici: na plažama gostiju ima no, daleko je to od gužvi na koje smo navikli. Prvi dani srpnja ovdje su zabilježili minus od 11 posto, u Opatiji također nešto manji minus, no ne otkrivaju koliki.

Zadarske brojke na razini su lanjskih. S druge pak strane Dubrovnik bilježi rast od jedan, a Šibenik od čak pet posto.

I dok broj gostiju varira, broj kreveta u privatnom smještaju u zadnje tri godine porastao je za 150 tisuća. S rastom broja kreveta cijene se nisu spuštale, naprotiv - sve su veće.

Tako se teško može iznajmiti apartman za manje od 200 kuna po noćenju, luksuzni i dobro opremljeni apartmani na obali se iznajmljuju i po cijeni višoj od 3500 kuna. Cijene noćenja u hotelima visoke kategorijazije idu do vrtoglavih 36 tisuća kuna.

Ministar turizma napokon priznao: ''U minusu smo po broju turista, ali zarada je veća''

Duboko u novčanik morat ćete posegnuti i u kafićima ili restoranima. Pizza cut u Hvaru stoji od 70 do 90 kuna. U istome gradu za pola litre vode kupljene na kiosku izdvojit ćete 35 kuna, a cijena kave je od 30 do 40 kuna.

Što dalje od kopna to je skuplje, pa ćete rižoto u Palmižani platiti 350, a koktel od 150 do 370 kuna. Na srednjodalmatinskim otocima kuglica sladoleda je od 12 do 20 kuna. Otočani tvrde - cijene u velikim trgovačkim lancima veće su za oko 30 posto u odnosu na kopno.

I za atrakcije cijene rastu od sjevera prema jugu! Za ulazak u Modru špilju na Biševu po osobi se plaća 100, u zelenu špilju na Visu ulaznica je 70 a za ovu krašku ljepoticu špilju Biserujku na otoku Krku skromnih 25 kuna.

Skupo je i korištenje parkinga. Cijena sata diljem obale varira od 6 kuna u Splitu do 75 u Dubrovniku. Cjelodnevnu kartu u nultoj zoni Dubrovnika platit ćete 1500 kuna i to svaki dan u tjednu uključujući nedjelje i blagdane.

Je li došlo vrijeme, nakon ponovnog buđenja grčkog i turskog turizma za korekciju cijena i ponude znat će se nakon što se u rujnu zbroje objedinjeni službeni rezultati.

