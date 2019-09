Već punih dvanaest godina, ekipa Provjerenog iz četvrtka u četvrtak ukazuje na nepravde u društvu te potiče sustav i institucije na reakciju. Ekipa, čija snaga i kvaliteta leže upravo u ustrajnosti rješavanja slučajeva od kojih su svi digli ruke, postala je simbol borbe za pravdu.

Vrijedna reporterska ekipa koju čine Mato Barišić, Ema Branica, Ivan Čorkalo, Ana Malbaša, Kristian Došen i Maja Medaković, na čelu s urednicom Ivanom Paradžiković u 13. sezoni nastavit će donositi priče koje moraju biti ispričane i time poticati institucije na efikasnije djelovanje, ukazivati na nepravde te mijenjati društvo i živote ljudi nabolje.

"Velika je to pohvala, velika je to nagrada, ali i strašan teret, strašna odgovornost. Malo je poražavajuće kad inspektorica rada umjesto da ona uzme i riješi slučaj, ona kaže - zovite Provjereno. To je zapravo na neki način i veliki teret, dogurali smo tu gdje jesmo, vjeruju nam. To je povjerenje koje ne smijemo prokockati. Zbog toga je strašna odgovornost", izjavila je urednica emisije Ivana Paradžiković.

U novoj, trinaestoj po redu sezoni, očekuje nas, tvrdi ekipa, dobri stari provjereni recept. A glavni i odgovorni kuhari koji će dodavati začine novoj sezoni tvrde da je svaki četvrtak - novi izazov.

"Izazov mi je iz tjedna u tjedan iskopati neku novu nepravilnost u ovom društvu, najveći izazov bi bio doći do onih koji su odgovorni za te nepravilnosti", kaže Ana Malbaša. "Meni je sve izazov, bilo koja tema koja dođe, ja to sve doživljavam kao izazov, nešto što se treba riješiti. Kad ste osjetljivi na nepravdu, onda je ne možete ni trpiti i onda stvar ide sama od sebe. Ja kad se primim nečeg, to je to, dok ne riješim, ne puštam", rekla je za IN magazin Ema Branica.

"Ne možeš ne biti ustrajan, upravo zbog toga što ti ljudi vjeruju, ne možeš nešto odraditi polovično, onda je to i neka tvoja obveza prema tim ljudima", kazao je Mato Barišić, reporter 'Provjerenog' koji je član redakcije od početka emitiranja, punih dvanaest godina. "Dok ne bude sve gotovo i dok se ne stavi točka na 'i', mi ne stajemo", kaže Ivan Čorkalo. "Izazov je svaki put kad odeš na teren. Meni je uvijek izazov kako što vjernije u reportaži, na televiziji prikazati ono što ja doživim na terenu", izjavila je Maja Medaković.

Sa svojim pričama žive i kad ne rade

Sa svojim pričama, kažu, žive i onda kad ne rade, nose ih doma, s njima se bude ujutro i liježu navečer.

"Nije lako nositi se s tim teretom, ljudi polažu velike nade u nas, mi imamo dosta mogućnosti i prostora neke stvari riješiti, no nismo ni mi svemogući, prije svega ti sugovornici i ti naši ljudi, mi smo njihov servis, oni su ti koji zapravo rješavaju pojavljivanjem pred našim kamerama", dodaje Mato Barišić.

"Ljudi od nas očekuju nekad i više nego što mi možemo, mi dajemo sto posto od sebe, nemamo nikakve represivne ili druge ovlasti, mi radimo svoj posao, objavimo priču od javnog interesa, i jednostavno nastojimo tim jednim medijskim pritiskom i našim poslom pokušati promijeniti stvari", kazao je Kristian Došen.

No bez brige, znaju se oni i opustiti. "Gledatelji mi znaju reći da djelujem dosta ozbiljno na ekranu, dok privatno volim izlaziti i družiti se sa svojim prijateljima", rekla je Ana Malbaša. Njezini kolege u slobodno vrijeme ipak biraju mirnije okruženje. Mato Barišić kaže kako se stresa rješava kopanjem po vrtu i sađenjem biljaka. Ema Branica kaže kako u slobodno vrijeme pokušava raditi nešto opuštajuće poput šetanja psa, dok Kristian Došen kao omiljenu aktivnost izdvaja planinarenje, ali slobodno vrijeme izdvaja za čitanje.

Novu su sezonu, pak, dočekali odmorni, a nepravdi je, šale se, odzvonilo. "Svaki put kad ja tako dođem s odmora, kad vide kako poletno ušećem u redakciju, kažu 'o ne, evo je odmorna, nagrabusili smo'", kroz šalu govori urednica emisije Ivana Paradžiković.

Prvo izdanje 13. sezone emisije 'Provjereno' na rasporedu je u četvrtak, 5. rujna u 22:30 na Novoj TV, a nakon emitiranja emisija se može pogledati besplatno i na internetskoj stranici novatv.hr.