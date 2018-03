Prije nekoliko dana u redakciju Provjerenog jedan je vatrogasac donio snimku razgovora između vatrogasaca i policije koja ih je zvala s mjesta nesreće. Naime, zbog snijega je početkom mjeseca s ceste kod Zaprešića izletjelo teretno vozilo. Na teren su izašli dobrovoljni vatrogasci, kako je inače pravilo. Međutim, jedan je policajac s mjesta nesreće zvao profesionalne vatrogasce i rekao im da dođu izvući čovjeka za kojeg ne znaju je li živ ili mrtav, jer policiji to nije uspijevalo. Neutješna Aleksandra Maksimović, zaručnica poginulog Marka Bosilja, ni danas ne zna bi li njezin zaručnik danas bio živ da je na vrijeme dobio adekvatnu pomoć.

Marko Bosilj poginuo je u prometnoj nesreći koja se dogodila 1. ožujka ove godine, a pokopan je šest dana kasnije. O okolnostima pogibije njegova zaručnica Aleksandra donedavno nije znala ništa. Ključne stvari koje su je zanimale otkrila joj je ekipa Provjerenog, koja je došla u posjed snimke koja svjedoči o svemu što se poslije nesreće događalo. Aleksandra je sama izrazila želju poslušati snimku, što je učinila s novinarima Provjerenog.

Ivan Čorkalo i Aleksandra Maksimović, zaručnica poginulog Marka Bosilja (Foto: Dnevnik.hr)

"Imamo dojavu za prometnu nesreću od ulice prema Trsteniku", jedna je od prvih rečenica izrečenih tijekom dojave zaprešićkim profesionalnim vatrogascima o prometnoj nesreći. Oni su poziv preusmjerili na dobrovoljno vatrogasno društvo na čijem se području nesreća i dogodila.

Dvadesetak minuta nakon prvog poziva Javnoj vatrogasnoj postrojbi Zaprešić na isti se broj ponovno javila policija. "Policija je opet. Je li moguće da vaši izađu na mjesto događaja? Treba okrenuti vozilo i vozača izvući van, a DVD Šenkovec to ne uspijevaju sami."

"Trebali biste to napraviti preko broja 112… Njih nazovete pa nas oni pošalju", rekao je operater s druge strane slušalice.

Ubrzo je uslijedio i novi poziv, ovog puta od profesionalnih vatrogasaca koji su bili u stanju pripravnosti.

"Vatrogasci ovdje. Ne znam jeste vi proslijedili poziv prema centru 112 za onu saobraćajnu nesreću na Brdovcu", rekao je muškarac koji je nazvao policiju. Nakon što mu je glas s druge strane slušalice rekao da je poziv proslijeđen, muškarac je rekao da ih "još nitko nije zvao".

"Imate li kakve informacije o događaju? Ima li u autu ugroženih ili povrijeđenih ljudi?" upitao je vatrogasac.

"Ima, možda čak i mrtav. Ljudi na terenu ne mogu do njega, valjda nemaju potrebnu opremu. Ne mogu otvoriti auto", rekao je operater. "Vrijeme se gubi, a čovjek je možda i živ", zaključio je.

Markovo tijelo vidjela je tek uoči pogreba

Aleksandra i dalje ne zna što se točno dogodilo na dan koji je započeo kao i svaki drugi.

"On je u 5:56 otišao iz kuće. Probudio se malo ranije, vidjela sam da nije ni kavu popio", rekla je.

Aleksandra i Marko svakog su se dana, tijekom radnog vremena, nekoliko puta znali čuti. Navikli su se javljati jedan drugome.

"Toga dana smo se zadnji put čuli u 12:54. Rekao je da mora ići na to brdo gdje nije nikako volio ići, a pogotovo ne po snijegu. I poslije toga se više nije javio", ispričala je. "Ja sam ga zvala, zvala, zvala i ništa."

Aleksandra Maksimović, zaručnica poginulog Marka Bosilja (Foto: Dnevnik.hr)

Marko se nije javljao. Nije čak ništa ni posumnjala jer znalo se, kaže, dogoditi da malo duže ostane na poslu.

"U pola sedam je došao policajac. Ja sam mislila da je došao rutinski. Nije mi htio reći što se dogodilo", rekla je.

"Pomislila sam da se radi o saobraćajnoj nesreći ili nečemu tog tipa. Rekla sam mu da me vodi tamo. Rekao je da ne mogu ići. Nazvao je hitnu i dogodio se presjek filma. Ne sjećam se što se nakon toga zbivalo", ispričala je.

Tri su godine bili zajedno, a nedugo su se prije nesreće i zaručili. Markovo tijelo uspjela je vidjeti tek uoči pogreba.

"Oni su rekli da su zvali šefa i da ga je on identificirao. Rekao je da je to Marko i nitko osim njega to nije potvrdio. Ja sam ih molila i dali su mi da ga vidim, ali su tražili potvrdu da smo u izvanbračnoj zajednici", prisjetila je Aleksandra.

Okolnosti nesreće do danas nije uspjela saznati.

"Nisu mi htjeli ni reći kako je to bilo, ni tko je zvao policiju, kad je tko došao. Sve sam saznala od ljudi", rekla je.

Prizor koji su zatekli za neiskusne vatrogasce bio bi traumatičan

Zašto je policija profesionalnim vatrogascima rekla da DVD ne može odraditi izvlačenje? Je li Marko poginuo na licu mjesta ili je mogao preživjeti? Odgovore je ekipa Provjerenog potražila kod onih koji su bili na licu mjesta.

"Ja sam na taj dan zaprimio dojavu oko intervencije i u roku od 28 sekundi smo izašli iz postaje", rekao je Antonio Radanović, vatrogasac DVD-a Šenkovec.

Od poziva do dolaska na mjesto nesreće šenkovečkim vatrogascima bilo je potrebno šest minuta.

Prizor koji su zatekli, kažu, za mlađe i neiskusne vatrogasce bio bi traumatičan.

"Kada smo došli na mjesto intervencije, zatekli smo policiju i hitnu pomoć u jarku. Prišli smo i zatekli vozača malo ukliještenog ispod kombija te smo odmah pristupili spašavanju", dodao je Antonio.

U roku od 10 minuta, što su potvrdili i podaci iz centra 112, liječnicima su omogućili pristup unesrećenom.

"Intervencija je bila otežana zbog vremenskih razloga, jer je bilo puno snijega, a na tom se mjestu nalazi i močvara. Međutim, to je produžilo intervenciju za tri do četiri minute. No to je nebitno jer, po našem zaključku a i po zaključku hitne pomoći, unesrećeni je nažalost preminuo", rekao je Božo Đenađija, zapovjednik DVD-a Šenkovec.

Međutim, policajac s mjesta nesreće uputio je poziv svojoj centrali te u pomoć poziva profesionalne vatrogasce.

"Možda se njemu činilo da to dugo traje, kao što je to uvijek slučaj. Rekli smo da ne trebamo pomoć jer je auto već stabiliziran. Znali smo i prije da je čovjek preminuo", dodao je Đenađija.

Upravo su to informacije koje zaručnica poginulog nije dobila, a čula je razne glasine. Sve to potvrdila je hitna. Prvi su pregled obavili prije dolaska vatrogasaca i već tada nije davao znakove života.

Nakon intervencije vatrogasaca doktor u timu napisao je sljedeću dijagnozu: otvorene rane na više dijelova tijela, prijelomi koji zahvaćaju više dijelova tijela, osoba u automobilu ozlijeđena u nezgodi pri prijevozu bez sudara te smrt bez prisutnosti drugih osoba.

Jedna snimka otkrila je nedostatke organizacije hitnih službi

Ovaj slučaj otkrio je nedostatke sustava organizacije hitnih službi. Konkretno, na području Zaprešića profesionalni vatrogasci smiju intervenirati samo na području grada, ali ne i okolnih općina gdje postoje dobrovoljna društva.

Čak ni policija ne zna koga treba pozvati na intervenciju. Izravno može samo nadležni DVD, a bez zapovijedi centra 112 profesionalci samoinicijativno ne smiju izaći na teren. Da to učine, a dogodi se tragedija, bili bi kazneno odgovorni.

Izuzev Zagreba, isti sistem na snazi je i u ostalim gradovima i satelitskim općinama. A dobrovoljci, iako dobro obučeni i opremljeni, bez profesionalaca naprosto ne mogu.

Svaka sekunda u kriznim je situacijama dragocjena, a preusmjeravanje poziva, vidjelo se, je gubljenje vremena. Ukliješten u kombiju, Marko je mogao biti i živ. Tada bi se otvorila brojna pitanja, tražila bi se odgovornost. A svi bi, kao u ovom slučaju, bili na neki način pokriveni. Možda promjene uvede novi zakon o vatrogastvu koji je u pripremi. Aleksandri to sada nije bitno jer ostala je samo tuga.

