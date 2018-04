Mještani općine Čeminac upozoravaju na nove nelogičnosti vezane za njihova načelnika Zlatka Pinjuha.

Naime, njegovi su sinovi, jedan komunalni redar, a drugi zdravstveni tehničar, u godinu dana postali vlasnici čak četiri stana. Dva su, kao prve nekretnine, kupili su pomoću subvencija općine, doznaje Provjereno.



No nelogičnosti sežu još dalje. Ivan Rešetar, nezavisni vijećnik općine Čeminac, kaže kako općina ne financira kupnju stanova samo u općini, nego bilo gdje u županiji.



"Njima to nisu prve nekretnine. Mijenjali smo neke odluke. Meni je nelogično da mi financiramo nekretnine izvan Čeminca, ali njima to nije pasalo i to je napravljeno baš za njih", rekao je Rešetar za Provjereno.



Da stanovi pripadaju sinovima načelnika, pokazuju to ne samo natpisi na portafonima, računi koji vire iz sandučića, izvaci iz zemljišnih knjiga, već i sami susjedi. No reporter Mato Barišić otkriva i kako u stanovima koje su kupili ne žive oni, već ih iznajmljuju.



Veliko nezadovoljstvo mještana Zlatko Pinjuh izazvao je i u siječnju prošle godine kada je uveo neke, dotad nikad viđene, komunalne naknade.



Kako su porijeklo imovine komentirali načelnik i njegov sin Marko Pinjuh, pogledajte večeras u Provjerenom u 22:30 na Novoj TV.