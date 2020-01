U potkrovlju zgrade u Čazmi, tko zna koliko dugo i u kakvim uvjetima, živi najmanje dvoje staraca.

"Bojim se da će se, ne daj Bože, dogoditi nešto. Ja neću čuti pa evo me gdje sam? U pepelu. Tko će za to odgovarati? Nitko", kazala je anonimna svjedokinja.

Tko ih hrani, dvori, presvlači, koliko često? Jesu li gladni, žedni, u bolovima? Postoje stotine pitanja. "Nama nitko nije rekao da će tu biti starački dom", otkriva jedna svjedokinja. "To je van svake pameti - da se ovdje dovlače ljudi, maltene da nam umiru", dodaje druga.

Bespomoćni su, u krevetu po cijele dane. Ovdje su ilegalno. Plaćaju dom, ali na drugoj, legalnoj i prijavljenoj lokaciji. No, ondje očito nije bilo mjesta pa su ih vlasnici odlučili smjestiti kilometar dalje. Na drugi kat i bez dizala.

Stan kupljen od sutkinje Prekršajnog suda u Zagrebu

Premda postoje svjedoci, vlasnica stana tvrdi: "Nemojte pričati, nemojte pričati ono što drugi pričaju. Drugima vjerujete, a meni ne vjerujete". I pritom navodi - kupila je stan, ali još nije u posjedu. Pa čak, kaže, nema ni ključ. Iako je ondje više puta viđena. Dodaje da je ključ kod bivše vlasnice - izvjesne Gordane Trivunov, inače sutkinje na Prekršajnom sudu.

Na telefonski poziv novinara, odgovorila je: "Slušajte me, gospodine dragi. Otac mi je umro, imam tlak 190. Još jednom neka me netko nazove, tužit ću vas. Na bolovanju sam... odakle vam ovaj broj? Samo mi to recite". Na odgovor novinara da je do broja došao na internetu, komentirala je: "Ne može biti s interneta kad je tajni broj. Sram vas sve može biti".

U stanu se čuje kašljanje starije osobe

U stanu na adresi u središtu Čazme čuje se kašljanje starije osobe, no nitko ne otvara vrata. Ekipa Provjerenog tek drugi dan na stubištu zatiče osobu koja se predstavila kao odvjetnik bivše vlasnice - spomenute sutkinje.

Na upit novinara o dojavi da je u tom stanu smješteno više nemoćnih osoba i koje je smjestila nova vlasnica, koja je s njom napravila kupoprodajni ugovor, odgovara: "A, to vam ne znam." Na upit ima li nekoga u stanu u kojem je i sam bio, kratko odgovara: "Nema. Nema to što sami spominjete".

Sin vlasnice izvodi nepokretnu osobu iz stana

Svi tvrde isto. I sve što tvrde - nije istina. Snimka nastala nakon odlaska novinara iz Čazme opovrgava sve što govore. Naime, iz stana na čija vrata su novinari kucali, izlazi muškarac i izvodi nepokretnu osobu u invalidskim kolicima. Muškarac sa snimke, sin je žene koja je kupila stan od sutkinje i koja je tvrdila da nema ključ.

I nova vlasnica stana i njezin sin, imaju domove za starije osobe. Te je večeri, svjedoci tvrde - dvojicu staraca on nosio stubištem kao da su vreće krumpira. Brže bolje, kako bi sakrio tragove njihova boravka ondje.

Jer, naime, najavljena im je inspekcija nakon što smo mi osobno upozorili Centar za socijalnu skrb. "Optužbe su ozbiljne. Mi smo obavijestili policiju i molili njih za pomoć da se cijeli postupak procesuira pa ćemo vidjeti", kazala je ravnateljica CZSS-a Jasna Jekić. I dok su novinari bili na terenu, vidjeli su da policija obilazi zgradu. Bili su i na katu, kucali i naišli na zatvorena vrata. Dalje od toga, nisu išli.

Vlasnica doma kupila sutkinjin stan

Ankica Crlenjak je vlasnica obiteljskog doma iz Čazme. Za njega ima sve potrebne dozvole. Ali nedavno je kupila i stan na drugom katu zgrade u središtu grada. Stan joj je prodala prijateljica, spomenuta sutkinja Gordana Trivunov.

Sa stanom, nova vlasnica preuzima i skrb o sutkinjinom ocu koji ostaje u stanu. No, umjesto da se brine samo o njemu, vlasnica doma i njezin sin useljavaju još starijih osoba.

Stanari u zgradi tvrde da ih nitko ništa nije pitao. Dodaju da je svjetlo navečer ugašeno i da se ništa ne vidi, no misle kako se iza vrata spornog stana nalaze nepokretni ljudi. Očito ilegalno i očito uz prešutno odobrenje žene koja joj je prodala stan, sutkinje Gordane Trivunov.

Novinari su sutkinju nazvali istog dana s nadom kako će im reći da griješe i razjasniti cijelu situaciju. No, odgovor je bio drugačiji. "Na bolovanju sam, ne znam do kad. Sudac sam za prekršaje i nemojte me maltretirati. Nikad više", kazala je Trivunov. Na upit živi li netko u tom stanu - prekida poziv.

Mrtav čovjek bio prebačen preko kreveta

Susjedi su u panici i strahu. Prema njihovim riječima, na dan kada su u Andraševcu izgorjeli štićenici doma, njima je u zgradi preminula jedna osoba. Bio je to upravo otac sutkinje Trivunov. "Taj čovjek je umro, da. I jedan od štićenika je bio unutra i onda je on zvao hitnu", kazala je anonimna svjedokinja.

"Bio je prebačen preko kreveta svoga. Nije ležao na krevetu, nego preko kreveta. Pelena mu je bila otkopčana, a u istoj sobi su još bili i dvoje štićenika - muško i žensko u bračnom krevetu. E sad vjerojatno hitna može reći koje stanje su oni zatekli", dodaje.

Djelatnika hitne novinari su osobno potražili u Čazmi. Ostavili su svoj broj, no nije im se javio. Šefica lokalnog Centra za socijalnu skrb, nazvala je kolegu koji radi u hitnoj. "Zatekli su pokojnog gospodina i navodno su tamo bile dvije osobe, ali nisu oni na to obraćali pažnju jer su dolazili po drugoj stvari", objašnjava.

Novinaru rekla da će zvati policiju

Dakle, i svjedok s hitne je vidio da u stanu nije bila samo jedna osoba. Zašto su majka i sin, vlasnici doma ilegalno u stanu držali štićenike? Zašto je sve to tolerirala sutkinja?

Isti dan kada su novinari došli u Čazmu, i kada su zvali samu sutkinju, čekali su do noći. I zatekli je kako izlazi iz stana. Kazala je da u stanu ne živi nitko. Na opasku novinara da je čuo kako netko unutra kašlje, kazala je: "Slušajte me, moj otac je umro. Dajte malo poštovanja".

Nakon što joj je novinar izjavio sućut i pokušao postaviti još jedno pitanje, prekinula ga je: "Došli smo po stvari. Ja vas lijepo molim. Zvala sam policiju i rekla sam - budete li me uznemiravali, na bolovanju sam. Nije mi dobro. Pustite me na miru". Na svaki daljnji upit novinara odgovarala je upozorenjem da će zvati policiju.

To je osoba koja svaki dan presuđuje je li netko kriv ili nevin, osoba koja se obvezala štititi Ustav i zakone, osoba koja tvrdi da u stanu koji je i dalje u njezinom posjedu - nema nikoga. I tužno, i zastrašujuće u isti trenutak.

Novinar osobno pozvao policiju

Na dan kada je ekipa Provjerenog dobila dojavu da se starije osobe evakuiraju iz stana, novinar je osobno nazvao policiju. I oni su, kako kažu, zatekli istu situaciju na terenu. Muškarca kako odvodi dvoje staraca. Premda su imali dojave što se događa i dan ranije, u stan nisu ulazili.

CZSS u stan ne može nasilno ući, no policija može. "U konkretnom slučaju nisu bili zakonski uvjeti ispunjeni. Prema našim provjerama i onome što smo utvrdili na licu mjesta", kazao je Dražen Prapotnik iz Policijske uprave bjelovarsko-bilogorske i potvrdio da su ljudi bili smješteni unutra.

Policija reagira ako netko viče, zaziva upomoć, ako stan gori i sl. Od nepokretnih i bespomoćnih koji su unutra ležali, nisu ništa čuli. Pa i nisu reagirali. "Ovdje nije kraj našoj istrazi, mi i dalje idemo s provjerama i očekujemo informacije od nadležnog ministarstva i CZSS-a i onda ćemo naravno poduzeti ako bude za to osnove", dodaje.

Čeka se nalaz nadzora nadležnog ministarstva

U policiji su novinarima rekli da nije kraj istrage. Čekaju nalaz nadzora koji je poslalo Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku. Trećeg dana u Čazmi, evo i te inspekcije.

Pokucali su na vrata stana, zaključili da nikog nema. Novinari su i njima pokazali snimku izvlačenja staraca. Pogledali su i rekli da oni ne mogu komentirati te da za to treba zvati njihovo ministarstvo. Potom su otišli do vlasnika obiteljskog doma, sina Ankice Crlenjak - muškarca koji je snimljen kako iz stana na brzinu, nakon posjeta novinara Čazmi, izvlači nepokretne osobe.

U istoj ulici, i on i majka imaju svoje domove. Dok je inspekcija u njegovom, ispred kuće novinari susreću majku Ankicu Crlenjak. Nakon što joj je novinar rekao da joj je sin snimljen kako iznosi iz stana nekoga u kolicima, odgovara: "To ja nemam pojma. Ne znam ništa gospodine. Oprostite, ali ne znam ništa!"

Susjedima ponudio naknadu

Na pitanje novinara nije li strašno to što su držali dvoje ljudi ilegalno u stanu u kojem su oni bili po cijele dane sami, odgovara: "To nije istina. Nije istina gospodine!" Nije željela vidjeti snimku svojeg sina.

Sin vlasnice, iste večeri kad je nosio starce, i kada je potvrđena cijela mučna situacija, susjedima je prezentirao priču kako ih je tamo smjestio jer su dom renovirali. "Da smo znali, da smo znali, pokucao bih im, upoznali bismo se i sve bismo riješili". Za cijelu situaciju - susjedima je čak ponudio i naknadu. Zašto? Zaključak ćemo ostaviti vama.

Inspekcijski nalaz još nije gotov. Bit će zanimljivo vidjeti kako će pravna država reagirati u slučaju gdje jedna njezina građanka, ujedno i sutkinja, tvrdi da u stanu čiji ključ i dalje ima, nema nikoga, a snimljena je kako iz tog stana izlazi dan prije nego što su starije osobe odnesene iz stana. Tu je i snimka kako ih sin nove vlasnice iznosi.

Činjenica jest - starci su bili u stanu. Vlasnica doma za starije tvrdi kako to nije istina. Sutkinja tvrdi kako to nije istina. Odvjetnik sutkinje tvrdi kako to nije istina. Znali smo da među onima koji čuvaju naše bake i djedove ima onih koji muljaju, varaju, zanemaruju, potkradaju ih, ali nismo znali da pojedinci koji bi trebali čuvati Ustav i zakone ove zemlje, takvima drže ljestve.

