Nije mu smetalo ništa - ni to što nema kupaonicu pa ga majka kupa, ni to što bez nečije pomoći ne može van iz kuće. Najteže mu je bilo to što se, kako kaže, osjećao zaboravljeno.

Nakon što je Zoran stradao u prometnoj nesreći, ostao je prikovan uz kolica u kući koja nije adekvatna za njega. No njegova teška sudbina ipak nije ostala neprimijećena. Prikupljeno je 40.000 eura, radovi su krenuli i dio je već gotov. Osim konkretne pomoći, ono što ga je najviše razveselilo - poruke su potpore svih koji su mu poručili - Zorane, nisi sam!

Ana Zajec, volonterka Udruge Zdenac, kaže da za ovu agoniju nitko nije znao. "Niko nije znao za Zoranovu situaciju, sada su svi progledali, vidjeli ga, bili upućeni, kao da nije bio prezentan, sad su ga svi primijetili", kaže.

Osim financijske pomoći, svakodnevno pristižu donacije materijala, bijele tehnike

Dario Zajec, volonter kaže kako je montiran novi prozor na Zoranovoj sobi. "Da, odmah se primijeti toplije, prozori su kvalitetni i razlika je velika".

Zoran kaže kako mu najviše nedostaje društvo. "Prije sam imao hrpu prijatelja dok mi se to nije dogodilo, kad mi se dogodilo - imam samo obitelj. Samo obitelj", kaže.

Zoran je svima koji su pomogli zahvalio: "Zahvaljujem svima od srca".

Detalje ove lijepe božićne priče pogledajte u videoprilogu.

No, nije ovo jedina priča nade uoči Božića.

Ivan, 19-godišnji mladić iz Velike Gorice koji je u igri teško nastradao, a čiju je priču Provjereno donijelo ove jeseni – stao je na noge i ponovno progovorio! Za njegovo liječenje prikupljeno je gotovo 250.000 eura.

Za njegova imenjaka, teško stradalog bivšeg vojnika Ivana Pušeljića iz Gundinaca, koji je godinama bio zaboravljen od države, organiziran je humanitarni koncert.

Dobre vijesti dolaze i iz Šibenika. Udruga osoba s intelektualnim teškoćama Kamenčići svakim je danom bliže cilju - izgradnji stambenog doma za svoje korisnike.

Hrvoje Habunek kaže kako su prošle godine prikupili nešto malo više od 20.000 eura. "Ove godine se nadamo da možemo taj iznos i poduplati. Znamo da smo ambiciozni, ali moramo pucati visoko", kaže.

Humanitarnom aukcijom nogometnih dresova, prodajom takozvanih ružnih božićnih džempera i donacijama prikupljeno je 35.000 eura.

Akcija još traje!

