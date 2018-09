Najpoznatiji pljačkaši na svijetu zovu se banda Pink Panthera. Ekskluzivno donosimo ispovijest žene koja je bila mozak njihovih operacija: brzih, hrabrih i zaista drskih krađa. U Grčkoj je za njom još uvijek raspisana tjeralica zbog bijega iz zatvora, zovu je ''žena zmaj'' jer život Olivere Ćirković je poput holivudskog filma. Ispričala je kako je od košarkaške reprezentativke postala jedna od najpoznatijih pljačkašica svijeta.

Olivera je objasnila koliko je to zapravo posao koji kratko traje. Partner u zločinu bi ušao poput običnog kupca, elegantno odjeven, zainteresiran za kupnju skupocjenog nakita. No to je samo dio dobro uhodanog scenarija. Prodavačica, ništa ne sluteći, odlazi do sefa, a on za njom.

"Obara je na pod, na usta stavlja povez, a ruke veže. Za njim tada ulazi pomagač. Svega 40-ak sekundi i u torbi se nalazi plijen vrijedan nekoliko milijuna eura. Nakon obavljene pljačke, neprimjetno odlaze. U tom trenutku i da zove policiju, kako može policija tako brzo odreagirati i naći se na ovom mjestu u 40-tak sekundi?" dodala je Ćirković.

Operiraju uglavnom po europskim metropolama, a zovu ih pljačkaši u odijelima. Njihov potpis inače je bio ulet automobilom u izlog usred bijela dana, takozvani akter.

"Akter je, ne znam to objasniti, kada automobil pod punim ubrzanjem uleti u izlog. Ako izlog ima rešetku, ona se iskrivi, izleti iz štoka pa se onda povuče konopcem i razbije se staklo. Napravi se rupa veličine automobila", objasnila je Ćirković.

Nekad uspješna košarkašica

Od uspješne košarkašice, bivše reprezentativke Jugoslavije, postala je svjetski poznata pljačkašica. I o tome govori sasvim otvoreno. Upravo je ona osmislila način rada, s kojim se policija u europskim metropolama nikada nije susretala.



"Prvo, normalni prolaznici vjeruju da je to prometna nesreća i je netko pijan uletio u izlog pa otuda sva ta buka i to divljaštvo. Sljedeća scena je kada vide nekoga da izleti s fantomkom. Onda se prepadnu pa se sakriju. Sve to traje kratko, policija nema šanse ni jedan promil da stigne. Ja sam organizator, nisam direktni izvršitelj, a to je gora kategorija, organizator je čovjek broj jedan", podijelila je s nama Ćirković.

Ali da će veći dio života provesti u kriminalu i po zatvorima u mladosti nije mogla ni zamisliti. Kaže da je dijete iz sretne obitelji, što je poprilično atipično za kriminal i ljude koji se bave njime. I upravo zbog tog razloga njena je priča suprotna od svih ostalih. Zdravo je odrastala i bavila se sportom cijelo vrijeme.

Kako doći od statusa košarkašice do statusa pljačkašice

Njezina sportska priča započinje na Kalemegdanu. U Crvenoj Zvezdi napravila je prve košarkaške korake, potom je prešla u Voždovac, a onda u Jedinstvo iz Tuzle. Rat i raspad Jugoslavije odveli su je u Atenu. Bila je najbolja igračica, vrhunski plaćena i pritom izuzetno popularna.

Nastavljala je svoju karijeru, kako kaže, financijski neopterećena i bezbrižno je živjela. Živjela je od onog što je voli raditi, sporta. I tada joj se dogodila životna prekretnica. "Ja upoznajem mojeg bivšeg supruga s kojim imam sina, a on je tada već bio kriminalac. Nije ozbiljan, nije velik, ali je bio. Ima kontakte, zarađuje pet puta više od normalnog svijeta, već vidim da je u nekom novcu i skriva kako se bavi kriminalom" otkrila nam je Ćirković.

Preko supruga je upoznala ljude koji se bave švercanjem odjeće. I sama je ušla u taj biznis. Uskoro završava karijeru i kratko ostaje u sportu kao direktor Crvene Zvezde nakon čega u potpunosti odlazi na pogrešnu stranu zakona.

Padale su redom najluksuznije prodavaonice satova i nakita. Njih nekoliko tisuća. Ni sama zapravo ne zna koliko su ih opljačkali. I tada dobivaju ime po kojem su poznati diljem svijeta. Kao razlog zašto joj je tako polazilo za rukom navela je da su nakon običnih građanskih dužnosti poslovi u kriminalu izgledali kao igra za djecu.

"Policija smišlja jedan model kako bi svi ti koji se bave takvim zanimanjem dobili neke veće kazne. Znači, stvaraju ime Pink Panther i da je to jedna međunarodno organizirana grupa. Mislim da je to policija uradila ciljano. Ciljano jer se više nije mogla nositi s novim problemom" rekla je Ćirković.

A taj je problem bio što su pljačkali bez oružja, uz minimalnu upotrebu sile. Sve to bilo je u domeni teške krađe, koja ne donosi visoke zatvorske kazne. "Policija se našla u 'neobranom grožđu'. Kako spriječiti ljude koji se zalijeću automobilom u izloge i na taj način kradu?", dodaje.

Sve što je lijepo kratko traje, nedugo zatim uhvaćena

Ni poslije toga policija s njima ne izlazi na kraj. Sve do 2006. nakon pljačke na Kreti koju je izvršila s trojicom suradnika.



Vidjeli su policiju, no to im nije bilo veliko iznenađenje. Zaustavili su ih kako bi obavili rutinsku kontrolu i sve je bilo u redu do trenutka kad je policija pogledala na zadnje sjedište. Ona i njen prijatelj su kupili pajser koji bi im možda zatrebao za tu pljačku, no na kraju ipak nije.

Policija je našla skriveni pajser što je pokrenulo crveni alarm. Nakon što su ih odveli u postaju i provjerili pajser, uhitili su ih. Druga dvojica koja su išla u drugi dio grada, naravno, nisu pronađena.

Suđenje je čekala više od godine dana. Na kraju je dobila 6 godina. "U tim trenutcima samo razmišljam o sinu. O sebi nimalo ne mislim jer to je naše razdvajanje. On je dobro dijete, dobar učenik i sportaš. Ima 10 godina i mene je samo razdvajanje strašilo", kaže Ćirković.

Izašla je 2008. godine, ali nije se ostavila kriminala. S najunosnijim pljačkama je tek počela i više nije mijenjala ekipu. I dalje je djelovala samo u Grčkoj. Sve do 2012. godine. Tada su krenuli na pljačku Atene. Igrom slučaja stali su ispred pošte koja je bila opljačkana prije 15 minuta. S Ćirković su bila dva krupna visoka muškarca. Probudile su se sumnje i pozvana je policija.

Jedan od njih je krenuo trčati jer je kod sebe imao oružje pa je krenuo i drugi. Jedan od njih je pucao na policiju, koja je uzvratila vatru i teško ga ranila. Ostatak ekipe poslali su u Beograd, a ona je ostala. "Ja sam i dalje u stanu i tako negdje... To je bilo oko 11 sati ujutro, a oko 9 uvečer meni razvaljuju vrata. Ulazi specijalna jedinica i uhićuje me", podijelila je s nama Ćirković.

Ni zatvor nije mogao zadržati ženu zmaja

Budući da joj je prijetio duži boravak u zatvoru, odmah je odlučila da tamo neće ostati. Bilo je to u ožujku, a bijeg počinje odmah planirati. Tada otkriva i skriveni talent - slikanje i dobija priliku oslikati ured upravitelja zatvora odakle ima pogled na glavni ulaz.

Plan je bio jednostavan. Imala je slobodu kretanja, a od jedne pravosudne policajke je zatražila da je otprati do ulaza gdje je trebala preuzeti boju za slikanje. S vanjske strane je već sve bilo spremno.

"Ona je otvorila vrata, javila se. Imali smo dogovor da, ako kimnem glavom, to znači da moj suradnik nju udari. Unutra je naravno još bilo čuvara, ali ja sam procijenila da je situacija ok. Udario ju je i ona je pala. Mi smo izašli lagano, nas dvoje", kaže Ćirković.

Bijeg iz najčuvanijeg zatvora imao je veliki odjek budući da taj zatvor ima veću vrijednost od bilo kakve pljačke ili bilo kakvog posla. To je bio direktan udarac na državu, na ministarstvo pravde i na policiju. Pobjegla je u Beograd, ali ludostima ovdje nije kraj. Odlučuje se na povratak na već ranije dogovorenu oružanu pljačku zlatarne, iako je u tom trenutku najtraženiji bjegunac.

O detaljima zadnje pljačke Olivera ne želi govoriti. Sve će, kako kaže, opisati u drugom nastavku knjige. Posljednja akcija nije bila uspješna.

Osuđena je ukupno na 32 godine zatvora. Terete ju za 116 teških krađa i 3 oružane pljačke. A broj krađa koje je počinila mjeri se u tisućama. Odslužila je ukupno 7 i pol godina zatvora. Procjenjuje se da je opljačkana vrijednost veća od 500 milijuna dolara. Iako ona sama vjeruje da je iznos znatno veći.

I ništa ne bi mijenjala u svojoj prošlosti, jedino zbog sina osjeća grižnju savjesti. "Od svake informacije da ima neki rolex na dobrom mjestu i puno novca ja se naježim", izjavila je Ćirković. Sada se posvetila edukaciji, mlade ljude usmjerava na pravi put. A u Beogradu je prava zvijezda. Kriminalom se više ne namjerava baviti, iako joj je svaki dan novi izazov.