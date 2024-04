Načelnik iznajmljuje ilegalne objekte na koje je potrošio desetke tisuća eura i mrtav hladan tvrdi: "Pa pola Hrvatske je ilegalno izgrađeno"

Načelnik Vođinaca Martin Kordić (Suverenisti) hvali se ilegalnim objektima kao postignućima za vrijeme svog mandata. I ne samo da je izgradio salu za 120 ljudi bez ijedne građevinske dozvole već je općina iznajmljuje za krizme, momačke, karmine i slično za 250 eura po danu.

Svjestan da ulaže općinski novac u ilegalnu građevinu, nama mrtav hladan u kameru govori "pa pola Hrvatske je ilegalno izgrađeno", uvjeravajući našu ekipu da "papiri samo što nisu riješeni". Da stvar bude bolja, oba ilegalna objekta i lovački dom i sala za priredbe smješteni su tek 20 metara od JANAF-ovog naftovoda. Na gradnji uz njihovu trasu potrebno je ishoditi posebne uvjete gradnje.

Načelnik općine Vođinci ilegalnim građevinama javno se hvali kao postignućima.

"Pitao sam ga zašto ulaže u ovaj dio proračunske novce kad zna da se ne može dobiti dozvola, kaže on, dobit će se to je u fazi rješavanja. Pošto se bavim građevinom znam da ne možete ni početi radove ako nemate građevinsku dozvolu i niste prijavili gradilište, znači sve je na crno", tvrdi HDZ-ov vijećnik u Vođincima Krešimir Luketina Milutinović.

Legalizacijski proces završio 2015.

U dom je prema prvom izvještaju bilo uloženo 90 tisuća eura, a potom se taj iznos smanjio na 57 tisuća.

Drugi ilegalni objekt je Lovački dom sagrađen prije 17 godina.

Naš sugovornik Luketina Milutinović je bivši predsjednik Lovačkog društva koji nam priča da kad su shvatili da zbog blizine JANAF-ovog naftovoda to nikad neće moći legalizirati.

Izgradili su drugi dom, koji je imao važeću dozvolu, ali zbog godina neulaganja upitno je može li se koristiti. Načelnik je odlučio trošiti općinski novac bez ikakvog utemeljenja u zakonu u bespravno građeni objekt.

"S njima nema dogovora, njega samo zanima lovci, to je i prije radio lov. Kako će dovoditi te lovce iz Njemačke, Austrije, samo njegov interes, on kaže da je to za općinu dobro", kazao je Vinko Ivić (HSS).

Načelnik sve uvjerava kako papiri za legalizaciju samo što nisu stigli, ali iz Odjela za prostorno uređenje Vukovarsko-srijemske županije to negiraju. Zahtjev za legalizaciju poslan je 2013., a s obzirom da investitor nije pribavio potrebnu dozvolu 2015. postupak je obustavljen.

Snimke demantiraju načelnika

Dok iz Inspektorata kažu da je inspekcijski nadzor u tijeku. Ipak, sve ne sprečava općinu Vođinci da na ilegalnim objektima i zarađuje.

Provjereno je u posjedu jednog od ugovora u kojemu se jasno vidi kako općina Vođinci iznajmljivanjem zarađuje na ilegalnim objektima. Kada smo načelnika Kordića s time suočili sve je negirao.

"Ne, ovdje piše ugovor o zakupu javne površine, znači, to je naša javna površina koju mi možemo iznajmiti nekome za neku priredbu", tvrdi načelnik.

Video snimka krizme iz sale pobija načelnikove tvrdnje, kao I naš sugovornik koji ju je ustupio.

Do zaključenja priloga nismo dobili potvrdu od niti jedne nadležne institucije da je legalizacija protuzakonito izgrađenih objekata izgledna. Očekujemo rezultat nadzora državnog inspektorata

