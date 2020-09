Upoznali su se u crkvi. Ona je pjevala u zboru, ali nije ga privukao njezin glas, već stas. Mirko nije mogao skinuti pogled s Anđelkinih nogu.

60 godina poslije - i dalje su zajedno. Nikada im nije palo na pamet razvoditi se. Ovi mladi, kažu, čine to iz dosade i nerada. Oni se cijeli život grle i ljube i nikad se ni nisu zapravo posvađali.

Na dijamantnoj fešti gdje se slavio brak bila je i ekipa Provjerenog. U posve neobičnim vremenima emisija Provjereno donijela je jednu običnu priča o običnim ljudima, onima koji se prije svega poštuju. A priznat ćete, danas je to vijest.

Kaže, jučer kao vila, a danas kao gnjila! Tako se osamdesetogodišnja Anđelka osjećala jutro nakon proslave 60 godina braka.

Proslavili uz svirače, šampanjac i tortu

Ona i njezin suprug upoznali su se u crkvi gdje je umjesto mise Mirko više pažnje obratio na njezine noge. I eto ih danas, 60 godina kasnije - sa sviračima, šampanjcem i tortom. Zbog ovih vremešnih mladenaca ekipa Provjerenog pošla je u Bilice jer takva se proslava ne propušta!

"Mogu ti reći da me je pitalo, možda ki sada vas o 60 godina braka, rekao bih: 'Ma ajde biži, to je nemoguće! Ko će taj dan doživit?'" kazao je 86-godišnji Mirko Slavica.

"Zna četiri-pet dana prije! Šta ja, di, kud... pa jesmo, kaže, vinčali se?" dodaje njegova šest godina mlađa supruga Anđelka.

Dobro pamti dan vjenčanja

Tijekom godina Mirko je svašta zaboravio, ali 18. rujna, dan njihova vjenčanja, pamti kristalno jasno. "Kao da je jučer bilo! Mogu vam reći, bio je to jedan lipi doživljaj, lipi doživljaj, još u ona doba", prisjeća se Mirko.

Sjeća se i Anđelka tog dana. "Torte nije bilo, a nije bilo ni višesatnog uljepšavanja kako je to danas običaj. Nit kod frizerke, nit kod kozmetičarke... nigdi! Ni kod šnajderice, nigdi!" govori Anđelka.

Ona je od ranog jutra umjesto frizerke i kozmetičarke imala druge obveze. "Ujutro mater digla se jadna u četiri sata i rekla: 'Ajd, digni se, srićo, napasi kravu i uberi joj štogod šta će ist. I onda došla mi strina i onda u kajin vode, oprala me. Kad sam se obukla i sve, oni zinuli - ko je ovo?" dodaje Anđelka.

Mirko otvara šampanjac, prolijeva se pjena po stolu, pjevaju svi oko stola, Anđa i Miro se poljube. "Mislim i tako i je, da je ovaj šezdeseti najzanimljiviji, a možda sedamdeseti bude još zanimljiviji!" rekao je Mirko.

Ljubav na prvi pogled

S Anđelkom ima troje djece, a bila je to ljubav na prvi pogled. U vezi su bili tri godine i tri mjeseca prije ženidbe. Za kraj pedesetih jako dugo. Sada u zajedničkoj kući žive sa sinom i njegovom suprugom.

Posljednjih 27 godina snaha Ljiljana preuzela je brigu o svima njima. "Pola života san ode, a di ćeš sada? Šta bi rekla moja svekra - a di ćeš sada?", govori Ljiljana.

Koliko se Mirko i Anđelka vole i uvažavaju, dokazuje to da se u 60 godina nisu posvađali onako zapravo. Ljubav je to o kojoj se više nema što puno govoriti. Jer kad su za oltarom rekli "i u dobru i u zlu", to su stvarno mislili.

Iako Mirko slovi kao glava kuće, svima su puna usta Anđelke. Svatko o njoj i za nju ima koju riječ.

Detalje ove dirljive priče ovom dugovječnom braku Mirka i Anđelke pogledajte u videu.

